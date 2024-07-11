Çağlar Ertuğrul seslendirmişti, 'Prens'in fenomen şarkısı müzik platformlarına geliyor!
Prens', ikinci sezonuyla izleyicilerle buluştu. Tavırları, yaptığı yorumları ve verdiği kararlar ile alışılagelmiş ‘Prens’lere benzemeyen Vahşi Kelebek için bestelenen marş için özel video hazırlandı.
Yerli online video platformu BluTV’nin dizisi 'Prens', ikinci sezonuyla izleyicilerle buluştu. Giray Altınok’un hayat verdiği ‘Prens’ karakteri için dizinin ikinci sezonunda bir ‘Vahşi Kelebek’ marşı ve koreografisi hazırlandı.
Çağlar Ertuğrul’un canlandırdığı ‘Van Dijk’ tarafından söylenen marş kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. BluTV, ‘Kaptan Vahşi Kelebek’ marşının sözlerinin yer aldığı bir video yayınladı.
'Prens' dizi müzikleri, yarından itibaren tüm dijital müzik platformlarında yerini alacak.
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