Çağlar Ertuğrul seslendirmişti, 'Prens'in fenomen şarkısı müzik platformlarına geliyor!

Prens', ikinci sezonuyla izleyicilerle buluştu. Tavırları, yaptığı yorumları ve verdiği kararlar ile alışılagelmiş ‘Prens’lere benzemeyen Vahşi Kelebek için bestelenen marş için özel video hazırlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.07.2024 - 16:02
Çağlar Ertuğrul seslendirmişti, 'Prens'in fenomen şarkısı müzik platformlarına geliyor!
Abone Ol google-news

 Yerli online video platformu BluTV’nin dizisi 'Prens', ikinci sezonuyla izleyicilerle buluştu. Giray Altınok’un hayat verdiği ‘Prens’ karakteri için dizinin ikinci sezonunda bir ‘Vahşi Kelebek’ marşı ve koreografisi hazırlandı.

Çağlar Ertuğrul’un canlandırdığı ‘Van Dijk’ tarafından söylenen marş kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. BluTV, ‘Kaptan Vahşi Kelebek’ marşının sözlerinin yer aldığı bir video yayınladı.

'Prens' dizi müzikleri, yarından itibaren tüm dijital müzik platformlarında yerini alacak.


prens haberleri Giray Altınok haberleri çağlar ertuğrul haberleri

İlgili Haberler

Prens dizisinin 3. sezonu yayımlanacak mı, ne zaman yayımlanacak? Prens dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

Prens dizisinin 3. sezonu yayımlanacak mı, ne zaman yayımlanacak? Prens dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?
Prens'in yıldızı Giray Altınok baba oluyor

Prens'in yıldızı Giray Altınok baba oluyor
Çağlar Ertuğrul'dan 'Prens' açıklaması: 'Yasak Elma gibi'

Çağlar Ertuğrul'dan 'Prens' açıklaması: 'Yasak Elma gibi'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler