Çağlar Ertuğrul'dan 'jön' açıklaması: 'Öyle egolarım yoktur'

Fenomen dizi 'Prens'in kadrosuna katılan Çağlar Ertuğrul, jön egosu taşımadığına vurgu yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 13:10
Çağlar Ertuğrul'dan 'jön' açıklaması: 'Öyle egolarım yoktur'
Abone Ol google-news

"Prens" dizisinin ikinci sezon bölümleri seyirciyle buluşmaya devam ediyor. MGX Film tarafından Müşvik Guluzade yapımcılığında çekilen dizide Kaptan Vandyke karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul, jön egosu taşımadığına vurgu yaptı.

Ertuğrul, dizinin aynı zamanda yazarı olan Giray Altınok ve Zeynep Tuğçe Bayat’la Gazeteci Birsen Altuntaş’ın youtube kanalına verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Jön sıfatını tabii ki toplum bir şekilde veriyor. Yeşilçam’dan gelen bir kültür o. Efsanevi isimler var. Rahmetli Tarık Akan, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır… Sadece erkekler değil, kadınlarda da öyle… Türkan Şoray’lar… Bunlar tabii ki toplum içinde çok değerli insanlar ekran için… Benim öyle bir öyle bir şeyim var mı bilmiyorum. Koskoca bir saatlik, iki saatlik filmde bir sahne bile olabilir. Gerçekten keyif alıyorsam ekipten, oyuncudan. Benim için kabul edebilirim. Başrol egom yok. Ego derken kendime kadar. Hangi sektörde olursa olsun, saygı ve iş etiği benim için önemli."


prens haberleri çağlar ertuğrul haberleri Giray Altınok haberleri

İlgili Haberler

Çağlar Ertuğrul'dan 'Prens' açıklaması: 'Yasak Elma gibi'

Çağlar Ertuğrul'dan 'Prens' açıklaması: 'Yasak Elma gibi'
Çağlar Ertuğrul boşanan çiftlere isyan etti: 'Altınımı geri verin'

Çağlar Ertuğrul boşanan çiftlere isyan etti: 'Altınımı geri verin'
Hazal Kaya'nın partneri belli oldu: Çağlar Ertuğrul'la başrolü paylaşacak

Hazal Kaya'nın partneri belli oldu: Çağlar Ertuğrul'la başrolü paylaşacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler