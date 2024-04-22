Çağlar Ertuğrul'dan 'jön' açıklaması: 'Öyle egolarım yoktur'

Yayınlanma: 22.04.2024 - 13:10

Güncelleme: 22.04.2024 - 13:10

"Prens" dizisinin ikinci sezon bölümleri seyirciyle buluşmaya devam ediyor. MGX Film tarafından Müşvik Guluzade yapımcılığında çekilen dizide Kaptan Vandyke karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul, jön egosu taşımadığına vurgu yaptı.

Ertuğrul, dizinin aynı zamanda yazarı olan Giray Altınok ve Zeynep Tuğçe Bayat’la Gazeteci Birsen Altuntaş’ın youtube kanalına verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Jön sıfatını tabii ki toplum bir şekilde veriyor. Yeşilçam’dan gelen bir kültür o. Efsanevi isimler var. Rahmetli Tarık Akan, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır… Sadece erkekler değil, kadınlarda da öyle… Türkan Şoray’lar… Bunlar tabii ki toplum içinde çok değerli insanlar ekran için… Benim öyle bir öyle bir şeyim var mı bilmiyorum. Koskoca bir saatlik, iki saatlik filmde bir sahne bile olabilir. Gerçekten keyif alıyorsam ekipten, oyuncudan. Benim için kabul edebilirim. Başrol egom yok. Ego derken kendime kadar. Hangi sektörde olursa olsun, saygı ve iş etiği benim için önemli."

