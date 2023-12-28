Canan Karatay yaşlanmanın önüne geçecek tarifi açıkladı... En az 10 yaş gençleşeceksiniz

Yayınlanma: 28.12.2023 - 10:42

Güncelleme: 28.12.2023 - 10:42

Önerdiği besinlerle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, bu sefer yaşlanmanın önüne geçecek sırrını açıkladı. Karatay'ın açıkladığı bu besin kan dolaşımını düzene girmesinde fayda sağlamasının yanı sıra yaşlanma belirtilerini de en aza indirgiyor... İşte o mucizevi besin...

TAHİN NEDİR?

Tahin, susam tohumlarından elde edilen bir tahıl ezmesidir. Susam tohumları genellikle öğütülerek veya ezilerek tahine dönüştürülür. Susam, zengin besin içeriği ve lezzet profili nedeniyle birçok kültürde mutfaklarda yaygın olarak kullanılan bir malzemedir.

TAHİN NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

2 su bardağı susam tohumu

1/4 su bardağı susam yağı (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Susam tohumlarını kuru bir tavada orta ateşte kavurun. Tohumlar hafifçe renk değiştirene kadar karıştırarak kavurun.

Kavrulmuş susam tohumlarını bir mikser veya öğütücüde çekin. Tohumlar iyice öğütüldükten sonra yağ ekleyerek isteğe bağlı olarak daha kıvamlı bir tahin elde edebilirsiniz.

Hazırlanan tahini bir kavanoza koyun ve buzdolabında saklayarak taze kalmasını sağlayın.

TAHİNİN FAYDALARI NELER?

Yüksek Besin Değeri : Tahin, sağlıklı yağlar, protein, lif, vitaminler ve mineraller gibi bir dizi besin içerir. Özellikle kalsiyum, demir, magnezyum ve B vitaminleri açısından zengindir.

: Tahin, sağlıklı yağlar, protein, lif, vitaminler ve mineraller gibi bir dizi besin içerir. Özellikle kalsiyum, demir, magnezyum ve B vitaminleri açısından zengindir. Kalp Sağlığı : Tahin, içerdiği oleik asit gibi sağlıklı yağlar sayesinde kalp sağlığını destekler. Ayrıca, potasyum içeriği kan basıncını düzenleyebilir.

: Tahin, içerdiği oleik asit gibi sağlıklı yağlar sayesinde kalp sağlığını destekler. Ayrıca, potasyum içeriği kan basıncını düzenleyebilir. Kemik Sağlığı : İçeriğindeki kalsiyum, fosfor ve magnezyum, kemik sağlığını destekleyen önemli minerallerdir. Bu nedenle, düzenli tahin tüketimi kemiklerin güçlenmesine katkı sağlayabilir.

: İçeriğindeki kalsiyum, fosfor ve magnezyum, kemik sağlığını destekleyen önemli minerallerdir. Bu nedenle, düzenli tahin tüketimi kemiklerin güçlenmesine katkı sağlayabilir. Enerji Kaynağı : Tahin, içerdiği sağlıklı yağlar ve protein sayesinde enerji seviyelerini artırabilir. Bu özellikle sporcular ve enerjiye ihtiyaç duyan bireyler için faydalı olabilir.

: Tahin, içerdiği sağlıklı yağlar ve protein sayesinde enerji seviyelerini artırabilir. Bu özellikle sporcular ve enerjiye ihtiyaç duyan bireyler için faydalı olabilir. Bağışıklık Sistemi Desteği: İçeriğindeki çinko, selenyum ve diğer antioksidanlar sayesinde tahin, bağışıklık sistemini destekleyebilir ve vücudu serbest radikallere karşı koruyabilir.

TAHİNİN GENÇLİĞE FAYDALARI NELER?