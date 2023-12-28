Canan Karatay yaşlanmanın önüne geçecek tarifi açıkladı... En az 10 yaş gençleşeceksiniz
Prof. Dr. Canan Karatay'ın ısrarla önerdiği bu yöntem saçlarınızı ışıl ışıl yaparken, vücudunuzun birçok bölgesine de fayda sağlayacak... Bu lezzet kan dolaşımını düzene girmesinde fayda sağlamasının yanı sıra yaşlanma belirtilerini de en aza indiriyor.
Önerdiği besinlerle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, bu sefer yaşlanmanın önüne geçecek sırrını açıkladı. Karatay'ın açıkladığı bu besin kan dolaşımını düzene girmesinde fayda sağlamasının yanı sıra yaşlanma belirtilerini de en aza indirgiyor... İşte o mucizevi besin...
TAHİN NEDİR?
Tahin, susam tohumlarından elde edilen bir tahıl ezmesidir. Susam tohumları genellikle öğütülerek veya ezilerek tahine dönüştürülür. Susam, zengin besin içeriği ve lezzet profili nedeniyle birçok kültürde mutfaklarda yaygın olarak kullanılan bir malzemedir.
TAHİN NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
2 su bardağı susam tohumu
1/4 su bardağı susam yağı (isteğe bağlı)
Yapılışı:
Susam tohumlarını kuru bir tavada orta ateşte kavurun. Tohumlar hafifçe renk değiştirene kadar karıştırarak kavurun.
Kavrulmuş susam tohumlarını bir mikser veya öğütücüde çekin. Tohumlar iyice öğütüldükten sonra yağ ekleyerek isteğe bağlı olarak daha kıvamlı bir tahin elde edebilirsiniz.
Hazırlanan tahini bir kavanoza koyun ve buzdolabında saklayarak taze kalmasını sağlayın.
TAHİNİN FAYDALARI NELER?
- Yüksek Besin Değeri: Tahin, sağlıklı yağlar, protein, lif, vitaminler ve mineraller gibi bir dizi besin içerir. Özellikle kalsiyum, demir, magnezyum ve B vitaminleri açısından zengindir.
- Kalp Sağlığı: Tahin, içerdiği oleik asit gibi sağlıklı yağlar sayesinde kalp sağlığını destekler. Ayrıca, potasyum içeriği kan basıncını düzenleyebilir.
- Kemik Sağlığı: İçeriğindeki kalsiyum, fosfor ve magnezyum, kemik sağlığını destekleyen önemli minerallerdir. Bu nedenle, düzenli tahin tüketimi kemiklerin güçlenmesine katkı sağlayabilir.
- Enerji Kaynağı: Tahin, içerdiği sağlıklı yağlar ve protein sayesinde enerji seviyelerini artırabilir. Bu özellikle sporcular ve enerjiye ihtiyaç duyan bireyler için faydalı olabilir.
- Bağışıklık Sistemi Desteği: İçeriğindeki çinko, selenyum ve diğer antioksidanlar sayesinde tahin, bağışıklık sistemini destekleyebilir ve vücudu serbest radikallere karşı koruyabilir.
TAHİNİN GENÇLİĞE FAYDALARI NELER?
- Kırışıklıkların Azalması: Tahin, içerdiği antioksidanlar sayesinde serbest radikallere karşı savaşarak cildin yaşlanma sürecini yavaşlatabilir. Bu da kırışıklıkların azalmasına yardımcı olabilir.
- Cilt Esnekliğini Artırma: Tahin, omega-3 ve omega-6 yağ asitleri bakımından zengindir. Bu yağ asitleri, cildin elastikiyetini artırabilir, böylece cilt daha genç ve sağlıklı bir görünüm kazanabilir.
- Renk Tonunu Düzenleme: Tahin, cilt tonunu düzenleyen ve eşitleyen bileşenlere sahiptir. Bu, cildin eşit renk tonuna sahip olmasına ve genç bir görünüm elde etmesine yardımcı olabilir.
- Cildi Besleme: İçeriğindeki vitaminler ve mineraller, cildin sağlığını destekler ve besler. Bu da cildin genç ve canlı kalmasına katkı sağlar.
- Anti-İnflamatuar Etki: Tahin, içerdiği anti-iltihap özellikleri ile ciltteki inflamasyonu azaltabilir. Bu, ciltteki kızarıklık, tahriş ve diğer inflamatuar durumları hafifletebilir.
- Nem Dengesini Sağlama: Tahin, doğal yağlar içerir ve cildin doğal nem dengesini korumasına yardımcı olabilir. Bu da cildin yumuşak ve nemli kalmasına destek olabilir.
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