Canan Karatay'ın yoğurtla ilgili açıkladığı gerçek. Şaşırmak yok
Yoğurt dünyanın en faydalı besinlerinden. Özellikle kış aylarında mutlaka tüketilmesi öneriliyor. Canan Kartay'da yoğurdun önemine dikkat çekti ve bilinmeyen bir bilgiyi açıkladı.
Yoğurtla ilgili sayısız araştırma yapılıyor. Yapılan araştırmaların büyük bir bölümünde de yoğurdun faydaları rapor halinde paylaşılıyor.
BBC Türkçe'de aktarılan bir içerikte; Sağlıklı bir bağırsak florası için yoğurdun önemine dikkat çekildi.
Probiyotik bakterileri (yararlı bakteriler) içeren yiyecekleri veya besin takviyelerini tüketmek gerekiyor. Sağlıklı bir bağırsak için bu şart. Bu bakterilerin sağlıklı bir bağırsak florasına katkıda bulunduğu düşünülüyor. Yoğurttaki bifidobakteri ve laktobasilus bu türden bakteriler.
Yoğurt yediğimizde bağırsaklarımızdaki bu bakterilerin sayısı da artıyor.
EVDE KENDİNİZ YAPIN
Ancak yoğurdun tüm faydalarından yararlanmak için evde kendi yapmış olduğumuz yoğurdu tüketmemiz gerekiyor.
Canan Karatay'ın da bu konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklaması bulunuyor.
MARKETLERİ KIZDIRACAK
Canan Karatay'ın konuyla ilgili açıklamasında marketleri kızdıracak bir çıkış yaparak "Yoğurdu evde kendimiz yaptığımız zaman en doğal probiyotiktir. Bütün yaşlı, çocuk, hastaların bağışıklık sistemini güçlendirir. Bol yememiz lazım. Hayatı uzatır. Kafkasya'da uzun yaşarlar. Çünkü, sabah, öğlen, akşam yoğurt yerler. Ama tam yağlı sütü kullanacaksınız. Bunun probiyotik sayısı çok önemlidir. Yüzde 80 bağışıklık sistemini güçlendirir. En iyi aşıdır. Kış geliyor. Kendi yoğurdumuzu yapalım ve çocuklarımızı, hastalarımızı bunlarla besleyelim. Tok tutar kilo verdirir." ifadelerine yer verdi
EV YOĞURDUNUN FAYDALARI;
- Kemik sağlığına ve diş sağlığına iyi geliyor
- Mideyi rahatlatıyor
- Kansere karşı koruyor
- Ömrü uzatıyor
- Bağırsaklara iyi geliyor
- Bağışıklık sistemini güçlendiriyor
- Ağız kokusunu önlüyor
- Cildi güzelleştiriyor
- Kış hastalıklarından koruyor
- Tok tutuyor ve göbekteki yağların erimesini sağlıyor
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