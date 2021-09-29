Cem Yılmaz 'üzüldüğüm haber' diyerek duyurdu: Gösterisi iptal edildi

29 Eylül 2021 Çarşamba, 09:29

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kendisini üzen bir haberi takipçileriyle paylaştı. Yılmaz, 31 Ekim 2021 tarihinde Londra'da gerçekleşmesi planlanan 'CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus' gösterisinin pandemi önlemleri kapsamında iptal edildiğini açıkladı.

'ÜZÜLDÜĞÜM BİR HABER'

Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşımda bulunan Cem Yılmaz, "Üzüldüğüm bir haber... Gösteriye alınan biletlerin ödemeleri alıcıların hesaplarına otomatik olarak yatırılacaktır" ifadelerini kullandı.

'Erşan Kuneri' dizisiyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan 48 yaşındaki komedyen, sözlerini, "Yeni gösterilerde, sağlıklı, güzel günlerde kavuşmak dileğiyle..." şeklinde noktaladı.

Yılmaz'ın paylaşımı şu şekilde: