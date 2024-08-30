Cerrahlara 'hayatta asla yapmayacakları şey' soruldu! Hepsi aynı yanıtı verdi...

Yayınlanma: 30.08.2024 - 11:46

Güncelleme: 30.08.2024 - 11:46

Konfor alanlarımızın dışına çıkmayı ve korkularımızla yüzleşmeyi sevsek de yaralanma, hatta ölüm riski söz konusu olduğunda daha mantıklı düşünmek gerekir.

Şiddetli kazalardan sağ kurtulan insanların parçalarını yeniden bir araya getirmeye yardımcı olan sağlık personelleri, yıllar boyu bir daha tanık olmak istemeyecekleri kadar korkunç yaralanmalar gördükleri için bu fikre yürekten katılıyor.

Kendilerini oldukça korkunç durumlara sokan hastaları tedavi ederken, onları o hale getiren koşulları zihinlerine not ediyor ve ne pahasına olursa olsun bu tarz bir sonucu yaşamaktan kaçınıyorlar.

New York'taki Buffalo Üniversitesi'nin Genel Cerrahi Uzmanlık Programı'nda hizmet veren cerrahlar da bu paranteze dahil. Öyle ki kısa kariyerleri boyunca karşılaştıkları vakaları unutmakta zorlandıklarını söylüyorlar.

ASLA YAPMAYACAKLARI ŞEY...

Sosyal medyada yayınlanmasının ardından oldukça ses getiren bir videoda bir grup cerraha, hayatta neyi 'asla yapmayacakları' soruldu ve neredeyse hepsi aynı cevabı, farklı cümlelerle verdi:

Ortak paydaları, motosiklete binmekten kaçınmalarıydı...

Motosiklet kullanmak her ne kadar çok havalı görülse de cerrahlar, motosiklet kazalarının ardından hastaneye kaldırılan vakalar hakkında pek de iyi hatıralara sahip değil.

Ciddi yaralanma ve hatta ölüm riskiyle karşı karşıya kalan bu vakaların parçalarını birleştirmekte zorlandıkları anları anımsıyorlar...

VİDEOYA YORUM YAĞDI

Söz konusu videonun internette viral olmasının ardından sağlık çalışanları videoyu yorum yağmuruna tuttu.

Bir travma yoğun bakım hemşiresi, "Ne pahasına olursa olsun motosikletlerden uzak duruyorum" derken, bir diğeri de "Motosikletin iyi bir fikir olduğunu söyleyecek hiçbir hastane çalışanı yoktur" yorumunu paylaştı.

Benzer bir yorum da yine bir doktordan geldi, "Acil serviste yıllarca çalıştıktan sonra asla motosiklete binmem" diyordu.

EDİTÖRÜN NOTU

Motosiklet tutkunlarını hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgünüz, ancak haber değerinin yüksek olduğuna inandığımız bu konunun, aynı zamanda güçlü bir mantık zeminine oturduğunu da eklemek isteriz.