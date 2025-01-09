Chat GPT CEO'suna kız kardeşinden ağır suçlamalar! 'Tecavüz, sodomi, şiddet...'

Bünyesinde yapay zeka uygulaması Chat GPT'yi de barındıran OpenAI şirketinin CEO'su Sam Altman’ın kız kardeşi Ann Altman, 1997 ve 2006 yılları arasında kendisine düzenli olarak cinsel istismarda bulunduğunu öne sürerek ağabeyine dava açtı.

Chat GPT CEO'suna kız kardeşinden ağır suçlamalar! 'Tecavüz, sodomi, şiddet...'
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 09.01.2025 - 11:14

Pazartesi günü St. Louis federal mahkemesine şikayette bulunan Ann Altman, ağabeyinin istismarlarının Missouri'nin Clayton banliyösündeki aile evlerinde otururken, kendisi üç, Sam Altman ise 12 yaşındayken başladığını öne sürdü.

Şu anda 30 yaşında olan Ann Altman, istismarın "çok sayıda" tecavüz, cinsel saldırı, taciz, sodomi ve şiddet eylemleri" içerdiğini, "11 veya 12 yaşlarına kadar sürdüğünü" iddia etti.

Ann Altman, iddia edilen zararlar için en az 75 bin dolar ve cezai tazminat talep ediyor. Bu zararlar arasında travma sonrası stres bozukluğu, ciddi duygusal sıkıntı, zihinsel ıstırap ve depresyon yer alıyor.

ALTMAN AÇIKLAMA YAYINLADI

39 yaşındaki Sam Altman, Salı günü annesi ve iki erkek kardeşiyle birlikte yaptığı bir X paylaşımında, "İddiaların tümünün tamamen asılsız" olduğunu öne sürdü.

Ann Altman’ın, ruh sağlığı sorunları için geleneksel tedavileri reddettiğini belirterek, bakımının "son derece zor" olduğunu ifade etti.

Açıklamada, "Annie'yi seviyoruz ve onun sağlığı konusunda çok endişeliyiz. Aylık mali destek alıyor ve bu destek yaşamı boyunca devam edecek. Ancak buna rağmen, Annie bizden daha fazla para talep etmeye devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

Ann Altman’ın avukatları, Çarşamba günü yapılan bu açıklama sonrası dava hakkında yorum taleplerine yanıt vermedi.

SERVETİ 1 MİLYAR DOLARI AŞIYOR

Sam Altman, Elon Musk ile birlikte OpenAI’yi kurmuş ve 2022’de yapay zeka aracı ChatGPT’nin piyasaya sürülmesiyle teknoloji dünyasının en büyük isimlerinden biri haline gelmişti.

Daha sonra, Microsoft’un (MSFT.O) desteğini alan OpenAI, Ekim ayında 6,6 milyar dolar yatırım topladıktan sonra 157 milyar dolar değerine ulaşmıştı.

Forbes dergisine göre Sam Altman’ın serveti yaklaşık 1,1 milyar dolar seviyesinde.


Etiketler: #ChatGPT #Sam Altman #OpenAI #tecavüz

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