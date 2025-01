Chat GPT CEO'suna kız kardeşinden ağır suçlamalar! 'Tecavüz, sodomi, şiddet...'

Pazartesi günü St. Louis federal mahkemesine şikayette bulunan Ann Altman, ağabeyinin istismarlarının Missouri'nin Clayton banliyösündeki aile evlerinde otururken, kendisi üç, Sam Altman ise 12 yaşındayken başladığını öne sürdü.

Şu anda 30 yaşında olan Ann Altman, istismarın "çok sayıda" tecavüz, cinsel saldırı, taciz, sodomi ve şiddet eylemleri" içerdiğini, "11 veya 12 yaşlarına kadar sürdüğünü" iddia etti.

Ann Altman, iddia edilen zararlar için en az 75 bin dolar ve cezai tazminat talep ediyor. Bu zararlar arasında travma sonrası stres bozukluğu, ciddi duygusal sıkıntı, zihinsel ıstırap ve depresyon yer alıyor.

39 yaşındaki Sam Altman, Salı günü annesi ve iki erkek kardeşiyle birlikte yaptığı bir X paylaşımında, "İddiaların tümünün tamamen asılsız" olduğunu öne sürdü.

My sister has filed a lawsuit against me. Here is a statement from my mom, brothers, and me: pic.twitter.com/Nve0yokTSX