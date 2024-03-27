Asyalıların uzun yaşamının sırrı bu meyvede saklı: Hem adı hem de faydaları ile herkesi şaşırtıyor...

Yayınlanma: 27.03.2024 - 12:53

Güncelleme: 27.03.2024 - 12:53

Bazı tropikal meyveler, adını duymamış olabileceğimiz kadar egzotik olsa da aslında Türkiye gibi birçok farklı iklimde yetişebilmektedir. Bu meyveler, hem yerel olarak yetiştirilebilir hem de sağlık açısından birçok fayda sunar. Uzun yaşam sırrını taşıyan ve Asya geleneksel mutfağının önemli bir parçası olan tropikal meyvelerden biri olan bu gıda, Türkiye'de de yetişen ve son zamanlarda giderek daha fazla dikkat çeken bir besin kaynağıdır. Bu meyve, hem lezzetiyle hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla öne çıkmaktadır.

Asya geleneksel mutfağında önemli bir yeri olan bu meyve, özellikle uzun yaşam ve sağlıkla ilişkilendirilmiştir. İçerdiği yüksek antioksidanlar, vitaminler ve mineraller sayesinde vücudu destekleyerek sağlıklı yaşlanmaya katkı sağlayabilir. Yüksek besin değeri ve dayanıklılığı ile Türk topraklarında başarılı bir şekilde yetiştirilebilen bu meyve, yerel ekonomiye katkı sağlamanın yanı sıra sağlıklı bir beslenme için önemli bir kaynak oluşturur. Peki, hem adı hem de faydaları ile herkesi şaşırtan bu meyve nedir? İşte Asyalıların uzun yaşam anahtarı olan o meyve ve bilinmeyen faydaları...

YILAN MEYVESİ NEDİR?

Tropikal bir meyve olan salak pondoh, yılan derisine benzeyen pullu kabuğundan dolayı yılan meyvesi olarak da bilinir. Bu egzotik meyve, genellikle Tayland, Malezya, Brunei ve Endonezya gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde yetişir. Boyu yaklaşık olarak 6 metreye ulaşabilen palmiyelerin meyvesi olarak bilinen salak pondoh, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çeker.

Salak pondoh'un dikkat çeken özelliklerinden biri, yılan derisini andıran dış kabuğudur. Bu nedenle, bazı bölgelerde yılan meyvesi olarak da anılır. Kabuğun altında ise, yumurta şeklinde bir iç meyve bulunur. İç meyve, sulu ve hafif tatlı bir tada sahiptir, bazıları tarafından muz ve ananasa benzetilir. Salak pondoh'un sağlık açısından da birçok faydası bulunmaktadır. İçerdiği lif, vitamin ve minerallerle besleyici bir meyve olmasının yanı sıra antioksidan özelliklere de sahiptir. Ayrıca, sindirime yardımcı olabilir ve enerji sağlayabilir.

Güneydoğu Asya'nın yerel mutfağında salak pondoh, çeşitli yemeklerde ve tatlılarda kullanılır. Ayrıca, taze olarak tüketildiği gibi meyve suları, smoothie'ler veya salatalarda da tercih edilir. Egzotik ve besleyici özellikleriyle salak pondoh, tropikal meyveler arasında önemli bir yere sahiptir.

YILAN MEYVESİNİN BESİN DEĞERLERİ NELERDİR?

Nem: 81.29 gram.

Protein: 0.69 gram.

Toplam karbonhidrat: 17.11 gram.

Lif: 16.55 gram.

Yağ: 0.34 gram.

Fosfor: 1169 miligram/kilo.

Potasyum: 1339 miligram/kilo.

Kalsiyum: 220 miligram/kilo.

Magnezyum: 607 miligram/kilo.

Demir: 12 miligram/kilo.

Çinko: 104 miligram/kilo.

C vitamini: 400 miligram/kilo.

B2 Vitamini: 6.32 miligram/kilo.

Niasin: 240 miligram/kilo.

B1 Vitamini: 20 miligram/kilo.

YILAN MEYVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Uzun süre tokluk hissi veren ve hafızayı güçlendirmesiyle bilinen bu tropikal meyve, besleyici özellikleriyle dikkat çekiyor. Avokado, portakal, mango, kivi gibi diğer tropikal meyvelere kıyasla daha fazla antioksidan içeriğine sahip olmasıyla öne çıkıyor. Bununla birlikte, lezzetiyle de beğeni toplayan bu meyvenin, kontrollü bir şekilde tüketilmesi önem taşıyor.

Bu özel tropikal meyve, içeriğinde bulunan lif ve sağlıklı yağlar sayesinde uzun süre tokluk hissi sağlar, böylece atıştırmalıklara olan ihtiyacı azaltır ve kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Ayrıca, içerdiği antioksidanlar sayesinde vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur ve hafızayı güçlendirir.

Diğer tropikal meyvelere göre daha yüksek antioksidan içeriği, bağışıklık sisteminin desteklenmesine ve vücudu hastalıklara karşı korumaya yardımcı olabilir. Ancak, bu meyvenin yüksek kalorili bir içeriği olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, kontrollü bir şekilde tüketilmesi ve dengeli bir beslenme planı içinde yer alması önemlidir.

Lezzeti ve sağlık faydalarıyla öne çıkan bu tropikal meyve, çeşitli yemeklerde ve tatlılarda kullanılabileceği gibi taze olarak da tüketilebilir. Ancak, porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi, sağlıklı bir yaşam tarzı için önemlidir.

YILAN MEYVESİ NASIL TÜKETİLİR?

Yılan meyvesi kabuğu soyularak tüketilen bir çeşit tropik meyvedir. Kabuğu soyulduktan sonra içerisinden 3 bölümden oluşan beyaz renkli bir meyve çıkar. 3 bölümün üçünde de ayrı ayrı çekirdek bulunur. Bu çekirdekler tüketim için uygun değildir.Tüketim esnasında çekirdekler çıkartılmalıdır. Bu işlemlerin ardından Yılan meyvesi gönül rahatlığı ile tüketilebilir. Yalnızca bir konuda uyarmakta fayda var. Uzun süreli tüketimde Yılan meyvesi kabızlığa yol açmaktadır.