'Çıplak' dizisinin üçüncü sezon çalışmaları başladı
Yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı "Çıplak" dizisinin senaristlerinden Merve Göntem, dizinin üçüncü sezonu için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Göntem, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.
Haziran ayında BluTV ekranlarında ilk sezonuyla izleyicilerle buluşan, yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı "Çıplak" dizisinin üçüncü sezonu için çalışmalar başladı.
Yeni sezon haberini, dizinin senaryosunu Can Evrenol'la birlikte kaleme alan Merve Göntem sosyal medya hesabından duyurdu.
Göntem, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafta Can Evrenol'u etiketleyerek "Çıplak 3 mü????" yazdı.
Görselde ayrıca, "Çıplak 3 - Ah Eylül! 1. Bölüm: Dizi İptal" başlıkları yer alıyor.
Çıplak 3 mü???? @canevrenol pic.twitter.com/YRnIYLrSES— Merve Göntem (@mervegontem) October 11, 2021
Senaryosunu Merve Göntem ve Can Evrenol'un birlikte kaleme aldığı, görüntü yönetmenliğini Orkun Göntem'in, yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı Çıplak, yurt dışında yaşamak için para biriktirmek isteyen ve bu amaçla eskortluk yapan Eylül adındaki genç bir kadının hayatına odaklanıyor.
Dizinin kadrosunda, başrolde yer alan Müge Bayramoğlu'nun yanı sıra, Tero Emir, İpek Erdem, Bora Ecer, Selin Dumlugöl, Berçem Koç, Dila Yağcı, Murat Kılıç, Ezgi Coşkun, Denizhan Akbaba, Feriha Eyüpoğlu ve Nilüfer Açıkalın gibi isimler yer alıyor.
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