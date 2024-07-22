Çocuğun son görüntüleri ortaya çıktı: Annesi çocuğun üzerine oturdu!

Yayınlanma: 22.07.2024 - 17:45

Güncelleme: 22.07.2024 - 17:45

ABD’nin Dakota eyaletinde, 150 kilogram ağırlığındaki koruyucu annenin yaramazlık yapmasın diye yere yatırıp üzerinde 5 dakika boyunca oturduğu 10 yaşındaki bir çocuğun son görüntüleri NBC News tarafından görüntülendi.

Kapı zili kamerasından alınan görüntülerde, kadının Dakota'nın boyun ve baş bölgesine yakın bir yerde üzerine uzanmasıyla başlıyor. Dakota 20 saniyelik videonun tamamı boyunca çığlık atıyor.

İkinci videoda, Wilson hala Dakota'nın üstünde görülüyor, sağ kolu ve dirseği yerde ve çocuk 20 saniye boyunca ağlıyor ve çığlık atıyor.

Yeminli ifadede, polis olay yerine geldiğinde kadının perişan halde olduğu, Dakota'nın nefes almadığı ve nabzının atmadığı belirtildi.

10 yaşındaki çocuk, ambulansla yakındaki bir sağlık merkezine götürüldü ve burada yaşam destek ünitesine bağlandı ancak çabalara rağmen iki gün sonra hayatını kaybetti.

Dakota'nın 41, kadının ise 150 kilogram ağırlığında olduğu bildirildi.

OLAYDAN ÖNCE YARDIM İSTEDİ

Olaydan kısa bir süre önce, Dakota yardım istemek için bir girişimde bulundu, komşusunun evine gidip onlardan kendisini kurtarmaları için yardım istediği belirtildi.

Polis raporunda, Dakota'nın olaydan sonra boynunda ve göğsünde morluklar olduğunu, ölümünün bir cinayet olduğuna karar verildiği belirtildi.

Dakota'nın ölümünden iki ay sonra Wilson hakkında taksirli cinayet şüphesiyle tutuklama emri çıkarıldı.

İKİ AY SONRA YAKALANDI

İki aylık kaçışın ardından 48 yaşındaki Jennifer Lee Wilson, 13 Temmuz cumartesi günü komşu eyalet Michigan'da, Wilson kasabasında polis tarafından tutuklandı. Kadın, şu anda Michigan polisi tarafından adalet kaçağı olarak gözaltında tutuluyor.

Yeminli ifadede Wilson'ın, 10 yaşındaki çocuk hareket etmeyi bırakana kadar beş dakika boyunca Dakota'nın üzerinde yattığını itiraf etti.

Dakota, olaydan sadece bir ay önce Çocuk Hizmetleri Departmanı tarafından Wilson'ın yanına yerleştirilmişti. Wilson'ın evinde kendisiyle birlikte yaşayan üç evlatlık çocuğu daha olduğu aktarıldı.

Çocuk Hizmetleri Departmanı sözcüsü Brian Heinemann, Wilson'ın koruyucu aile olma lisansının askıda olduğunu ve iptalinin beklendiğini doğruladı.