Çocuklar özgürlüğe kavuşacak! Ebeveynlere davranış önerileri

Yayınlanma: 21.02.2024 - 17:53

Güncelleme: 21.02.2024 - 17:53

Çocukların özgürlüğü, onların bireysel gelişimine ve özgün kimliklerini bulmalarına katkıda bulunan önemli bir faktördür. Ebeveynlerin bu süreçte oynadığı rol, çocukların kendi sınırlarını keşfetmelerini, sorumluluk alabilmelerini ve düşünce becerilerini geliştirmelerini desteklemeye odaklanmalıdır. İşte, ebeveynlerin çocuklarının gelişimi için sağlaması gereken davranışlar...

1-ÇOCUĞUNUZUN KENDİNİZİ KEŞFETMESİNİ SAĞLAYIN

Çocuğunuz büyüdükçe doğal olarak etrafındaki çevreye merak duymaya başlar. İşte böyle zamanlarda çocuklarınızı yeni bir arkadaş grubu ya da yeni etkinlikler için yüreklendirin.

2-SAĞLIKLI SINIRLARI ÖĞRETİN

Çocuğunuz sınırlara saygı duymayı öğrendikçe, etrafındaki insanların giderek daha fazla farkına varacaktır. Bu sebeple hayatındaki herhangi biri ona saygı göstermediğinde, size açılmasına izin verin. Buna birlikte çözüm üretmeye çalışın.

3-YAŞLARINA UYGUN BEKLENTİLERİ SUNUN

Çocuğunuzla beklentiler konusunda çatışma yaşıyor olabilirsiniz. Ondan bir şey beklerken yaşını göz ardı etmeyin. Eğer problem çözme ya da planlama yaparken sıkıntı yaşıyorsa ona yardımcı olmaya çalışın.

4-ÇOCUKLARINIZIN DUYGULARINI KABUL EDİN

Çocuğunuz duygu ve dürtüleriyle mücadele içinde olabilir. Bu sebeple ona bunun sorun olmadığını, duygularının normal olduğunu ve hissedilmesi gerektiğini bildirin.

5-BAĞLILIĞINIZI İYİLEŞTİRMEYE ÇALIŞIN

Çocuklar davranışlarınızı gözlemler ve hem iyi hem de kötü alışkanlıklarınızı edinirler. Eğer karşılıklı bağımlılığı kırmak istiyorsanız, bu tip davranışların farkında olmalısınız.

Bunu kırmak için ilişkilerinizde sağlıklı sınırlar belirleyin ve her zaman saygılı bir şekilde iletişim kurun. Ayrıca kendi başınıza vakit geçirmeyi de ihmal etmeyin.