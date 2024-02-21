Çocuklar özgürlüğe kavuşacak! Ebeveynlere davranış önerileri

Çocukların özgürlüğü, sağlıklı gelişimleri için kritik bir rol oynar. Ebeveynlerin destekleyici davranışları, çocuklara kendi kararlarını alabilme, sorumluluk alabilme ve bağımsızlık kazanma fırsatı tanır. İşte, çocukların özgürlüğünü artıran ebeveyn tutumları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 17:53
Çocuklar özgürlüğe kavuşacak! Ebeveynlere davranış önerileri
Abone Ol google-news

Çocukların özgürlüğü, onların bireysel gelişimine ve özgün kimliklerini bulmalarına katkıda bulunan önemli bir faktördür. Ebeveynlerin bu süreçte oynadığı rol, çocukların kendi sınırlarını keşfetmelerini, sorumluluk alabilmelerini ve düşünce becerilerini geliştirmelerini desteklemeye odaklanmalıdır. İşte, ebeveynlerin çocuklarının gelişimi için sağlaması gereken davranışlar...

Göz Atın
Konya'da böcek ilacı faciası... 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Konya'da böcek ilacı faciası... 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Deprem paniğiyle balkondan atladı

Deprem paniğiyle balkondan atladı

1-ÇOCUĞUNUZUN KENDİNİZİ KEŞFETMESİNİ SAĞLAYIN

Çocuğunuz büyüdükçe doğal olarak etrafındaki çevreye merak duymaya başlar. İşte böyle zamanlarda çocuklarınızı yeni bir arkadaş grubu ya da yeni etkinlikler için yüreklendirin.

2-SAĞLIKLI SINIRLARI ÖĞRETİN

Çocuğunuz sınırlara saygı duymayı öğrendikçe, etrafındaki insanların giderek daha fazla farkına varacaktır. Bu sebeple hayatındaki herhangi biri ona saygı göstermediğinde, size açılmasına izin verin. Buna birlikte çözüm üretmeye çalışın.

3-YAŞLARINA UYGUN BEKLENTİLERİ SUNUN

Çocuğunuzla beklentiler konusunda çatışma yaşıyor olabilirsiniz. Ondan bir şey beklerken yaşını göz ardı etmeyin. Eğer problem çözme ya da planlama yaparken sıkıntı yaşıyorsa ona yardımcı olmaya çalışın.

4-ÇOCUKLARINIZIN DUYGULARINI KABUL EDİN

Çocuğunuz duygu ve dürtüleriyle mücadele içinde olabilir. Bu sebeple ona bunun sorun olmadığını, duygularının normal olduğunu ve hissedilmesi gerektiğini bildirin.

5-BAĞLILIĞINIZI İYİLEŞTİRMEYE ÇALIŞIN

Çocuklar davranışlarınızı gözlemler ve hem iyi hem de kötü alışkanlıklarınızı edinirler. Eğer karşılıklı bağımlılığı kırmak istiyorsanız, bu tip davranışların farkında olmalısınız.

Bunu kırmak için ilişkilerinizde sağlıklı sınırlar belirleyin ve her zaman saygılı bir şekilde iletişim kurun. Ayrıca kendi başınıza vakit geçirmeyi de ihmal etmeyin.


Çocuk haberleri çocuklar haberleri Ebeveyn haberleri

İlgili Haberler

Yağlı saçlardan sonsuza kadar nasıl kurtulur? İşte uzmanlardan gelen bilgiler...

Yağlı saçlardan sonsuza kadar nasıl kurtulur? İşte uzmanlardan gelen bilgiler...
Uzmanlar astım ve ilaç tedavisine değindi: Doğru yaklaşım nedir?

Uzmanlar astım ve ilaç tedavisine değindi: Doğru yaklaşım nedir?
Tatlı sevenler dikkat: Yüksek şeker tüketimi ve Alzheimer arasındaki bağlantıyı uzmanlar açıkladı...

Tatlı sevenler dikkat: Yüksek şeker tüketimi ve Alzheimer arasındaki bağlantıyı uzmanlar açıkladı...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kahvenin içine bir kaşık koymanız yeterli! Sindirim sisteminiz motor gibi çalışacak

Kahvenin içine bir kaşık koymanız yeterli! Sindirim sisteminiz motor gibi çalışacak
Sahneye sarhoş mu çıktı? Şarkıcı Nev’e seyircilerden tepki yağdı!

Sahneye sarhoş mu çıktı? Şarkıcı Nev’e seyircilerden tepki yağdı!
Borsa neden yükseliyor? İşte sebebi...

Borsa neden yükseliyor? İşte sebebi...
Kızılcık Şerbeti’ne RTÜK’ten ceza: ‘Başörtülü kadınlara yaptırılan…’

Kızılcık Şerbeti’ne RTÜK’ten ceza: ‘Başörtülü kadınlara yaptırılan…’
Fernando Muslera'dan kariyer rekoru: Avrupa'nın önemli isimlerini geride bıraktı!

Fernando Muslera'dan kariyer rekoru: Avrupa'nın önemli isimlerini geride bıraktı!
Feyza Altun’dan düzeltme: ‘Ben polisler eve gelince rakı içtim demedim’

Feyza Altun’dan düzeltme: ‘Ben polisler eve gelince rakı içtim demedim’
Toni Kroos'tan Arda Güler açıklaması: 'Türk taraftarlar sabırlı olmalı'

Toni Kroos'tan Arda Güler açıklaması: 'Türk taraftarlar sabırlı olmalı'
Evde besliyordu… Gila Canavarı tarafından ısırılan adam öldü

Evde besliyordu… Gila Canavarı tarafından ısırılan adam öldü