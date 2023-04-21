Çocuklara bayram harçlığı verilirken abartıya kaçılmamalı

Yayınlanma: 21.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 21.04.2023 - 07:00

Uzman Klinik Psikolog Gülşah Özgenç, çocuklara bayram harçlığı verilirken dikkat edilmesi gereken durumlar hakkında uyarılarda bulundu.

Bayramların kendi içerisinde kuralları olan bir gelenek olduğunu dile getiren Özgenç, “İnsanın sanal dünyadan çıkıp gerçek dünyaya uzanışının bir köprüsüdür. İnsanın insanla temasıdır ve bu temas, gerek yetişkinlere gerekse çocuklara çok iyi gelir. Bazen her ne kadar ‘Nerede o eski bayramlar’ desek de bayramın bir şekilde kendini gerçekleştirdiğini, geliştiğini ve dönüştüğünü görüyoruz. Bu da bu gelenekler değişse bile bir şekilde yol alınabileceğini göstermektedir. Toplumun değişen algısına paralel olarak gelenekler tam anlamıyla eskisi gibi olmasa da, hâlâ o eski heyecanını korumaya devam etmektedir” diye konuştu.

"İNSANLARIN BİRLİKTELİĞİNİ ORTAYA ÇIKARMAKTADIR"

Bayram heyecanının var olduğunu bilmenin, insana güzellik kattığını ifade eden Özgenç, “2010’da yapılan bir araştırmaya göre ritüellerle beraber meydana gelen gelenekler, insanların birlikteliğini ortaya çıkarmaktadır. Bizler de bu birlik ve beraberlik bilincini bayram vesilesiyle ortaya çıkarıyoruz. Çocuklarımıza birlik ve beraberlik bilincini bu yolla aktarıyoruz. Bunu yaparken de harçlıklar; şeker-tatlı ikramları gibi geleneklerle, çocuklara somut şeyler de vermiş oluyoruz. Böylelikle elle tutulur, gözle görülür bir şey de mutluluk duygusuna eşlik ederek bu duyguyu büyütüyor” şeklinde konuştu.

"EBEVEYNLERE BÜYÜK GÖREV DÜŞMEKTEDİR"

Bayram kültürünün çocukların psiko-sosyal süreçlerinin gelişimi için oldukça önemli olduğunu söyleyen Özgenç, şu bilgileri paylaştı:

“Bu noktada bayram bilinci kavramına dikkat edilmesi gereklidir. Bilinçli bir şekilde geçirilmeyen bayramlar, çocuklara olumsuz deneyimler yaşatabilir. Bayramda çocukların mahremiyetinden harçlığa kadar konuşulacak birkaç önemli nokta, psiko-sosyal gelişim için önemlidir. Bayram harçlığı da bunlardan biridir. Fakat burada önemli olan kıstas; harçlık kavramına ‘bayram harçlığı’ olarak özelleştirmeden önce bir bütün olarak bakabilmektir. Öncelikle harçlık kavramını çocuklara öğretmede ebeveynlere büyük bir görev düşmektedir. Çocuklara verilen harçlıkların olumsuz sonuçlara dönüşmesinin sebeplerinden biri de ebeveynlerin harçlığı yönetme bilincini çocuğa aktaramamasından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden verilen harçlık miktarı, harçlığa yüklenen anlam, harçlığın kullanım alanı gibi durumlar çocukların tutumlarını etkilemektedir.”

"KENDİ PARASINI YÖNETMEYE İHTİYACI VAR"

Erken yaşta verilen düzenli harçlığın, paranın kullanım alanlarına teşviki, tasarruf bilinci ve çocuklara uygun değerlerin aşılanması için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Özgenç, “Hiç harçlık almayan, para yönetimi konusunda fikir sahibi olmayan çocukların, bayramda alacakları harçlık; bu becerileri öğrenen çocuklara göre farklı olacaktır. Bu yüzden harçlığı yalnızca özel günler içerisinde alınacak bir durum olmaktan çıkarıp düzenli vermemiz, gerek çocukların öz benliklerinde gerekse de bayram bilincinin iyi bir şekilde inşasında oldukça önemlidir. Eğer daha önceden düzenli bir harçlık alışkanlığı çocuklara aşılanmadıysa, çocuklar bayramda alınan harçlığın yönetiminin yapılmasında zorlanabilir. Böylece çocukların aldığı harçlığı ebeveynleri yönetmeye başlar. Bu da çocukta olumsuz deneyimlere sebebiyet verir. Oysaki çocuğun kendi parasını kendisinin yönetmesine ihtiyacı vardır” ifadelerini kullandı.