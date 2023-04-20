Bayrama özel pratik havuç dilim baklava

Yayınlanma: 20.04.2023 - 08:41

Güncelleme: 20.04.2023 - 08:41

Son yıllarda klasik baklava kadar talep gören, havuç dilim baklavayı evde denemeye ne dersiniz? En fazla yarım saat içerisinde hazırlayıp fırına atabilirsiniz. İşte; çıtır çıtır havuç dilim baklavanın tarifi

HAVUÇ DİLİM BAKLAVA

Malzemeler



1 paket baklavalık yufka



250 gr tereyağı



Yarım çay bardağı sıvı yağ



1.5 su bardağı çekilmiş antep fıstığı veya ceviz



Şerbeti için



3 su bardağı şeker



3,5 su bardağı su



3-4 damla limon suyu





Yapılışı



Öncelikle şerbeti için su, toz şeker ve limonu ocakta kısık ateşte 20 dakika kaynatın. Ocağın altını kapatıp, soğumaya bırakın. Tereyağı bir tavada eritin. İçine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip, karıştırın. Baklava yufkalarını tezgaha alıp kullancağınız tepsinin ölçüsünde yuvarlak kesin. Verilen malzemeye göre 30 cm. çapındaki yuvarlak tepsi yeterli olacaktır. Tepsinin tabanını fırça yardımıyla tereyağı ile yağlayın. Yuvarlak kestiğiniz yufların aralarına tek tek tereyağı sürün. 20 kat serin. Üzerine bolca antep fıstığı serpin. Ardından diğer 20 kat yufkayı tek tek yağlayıp, serin. Sonra yufkaların kenarlarını pişerken kabarmasın diye sıkıştırın. Fırına atmadan tatlıyı üçgen şeklinde dilimleyin. Üzerine kalan tereyağını üzerine dökerek, her yerine yayılmasını sağlayın. 180 dereceli fırında kızarıncaya kadar pişirin. Baklava yufkası çabuk pişeceğinden kontrollü davranın. Fırından çıkan tatlının üzerine, ilk sıcağı çıkınca hazırladığımız ılık şerbeti dökün. Şerbeti çekene kadar en az 3-4 saat dinlendirin. Toz antep fıstığıyla süsleyip servis edebilirsiniz. Ayrıca vanilyalı dondurma ile tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.





















