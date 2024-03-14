Anneler dikkat! Çocuklarınızın yanı başında bekleyen gizli tehlike

Evlerimiz, çocuklarımız için güvenli bir ortam olmalıdır; ancak bazen evdeki bazı unsurlar görünmez tehlikeler içerebilir. Bu tehlike özellikle çocuklarda dil gelişimini engellerken, birçok sorunlara neden oluyor...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 11:55
Anneler dikkat! Çocuklarınızın yanı başında bekleyen gizli tehlike
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Annelerin, evdeki olası riskler konusunda bilinçli olmaları ve güvenlik önlemlerini alarak çocuklarını korumaları önemlidir. Uzmanların uyarılarına göre, çocukları bekleyen gizli tehlike neredeyse hayatımızın her alanında olan teknolojik aletler...

ÇOCUKLAR UZAK TUTULMALI

Amerikan Pediatri Akademisi, çocukların 18 aya kadar ekranlardan uzak tutulmasını ve ekran süresini yalnızca 18 ila 24 ay arasında bakıcıyla birlikte eğitim programları izlemek için kullanmalarını tavsiye ediyor. Bununla birlikte, pediatrik araştırma merkezi Zero To Three'nin anketleri, Çocukların doğumdan 23 aya kadar ortalama olarak her gün ekran başında ortalama 42 dakika harcadığını gösterdi.

ÇOCUKLARDA DİL DENEYİMİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Çok sayıda çalışma, küçük çocuklarda erken dil deneyimi ile gelişim arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermiştir. Dile maruz kalma aynı zamanda duygusal gelişim, IQ ve beyin fonksiyonuyla da bağlantılıdır. Ancak, yapılan bir çalışmada, ekran başında geçirilen zamanın bu gelişmeye engel olabileceğini öne sürüyor.

Çalışma, 2018'den 2021'e kadar 220 aileyi araştırdı. Ortalama 16 saatlik bir gün boyunca çocukların ekran süresini ve evdeki dil ortamını yakalamak için gelişmiş konuşma tanıma teknolojisi kullanılarak her altı ayda bir veriler toplandı.

Çalışmada ekran başında geçirilen her ek dakika için çocukların daha az yetişkinlere ait sözler duyduğunu, daha az ses çıkardığını ve daha az ileri geri konuşma etkileşimine girdiğini buldu. Bu ilişki özellikle 36 aylık çocuklar için çok belirgindi; fazladan bir dakikalık ekran süresi, çocukların 6,6 daha az yetişkin kelimesi duymasına, 4,9 daha az seslendirme yapmasına ve 1,1 daha az konuşma sırası yapmasına neden oldu. Araştırmacılar, "ekran başında geçirilen zamanın, çocukların ilk yıllarda dil açısından zengin bir ev ortamı deneyimlemelerine engel olabilecek bir mekanizma olduğu" sonucuna vardı.


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