Güneş Aksüs
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Yarının sağlığı bugünün çocuklarında

19 Mart 2024 Salı

Bir çocuğun hayatına dokunursan ne değişir? Bu yıl bunu sorarak başladık rehber aile eğitimlerini planlarken. Mutsuzluk artıyor, depresyon artıyor, alerjiler, kronik hastalıklar, salgın hastalıklar, dikkat dağınıklığı, obezite.. Sanki her şey kötüye gidiyormuş gibi. Aslında belki de eskiye göre daha iyi yaşıyoruz? Daha kolay .. daha az hareket ediyoruz, daha az yoruluyoruz. Gerçekten öyle mi?

Yani mesela bir yemek hazırlamak için pazara, markete gitmeli, alışveriş yapmalıydık. Onu eve taşımalı, yıkamalı ve ayıklamalıydık. Pişirme kısmına kadar bile ne çok aşama vardı. Şimdi bir tık ile herşeyi evimize söyleyebiliyoruz. Kolumuzu bile kaldırmadan! Bu ‘ay ne güzel fikir!’ dedirtse de aslında geleceğimizi ve sağlığımızı riske atıyor. Farkında mısınız?

“Ee.. ne yapalım yani, neye yetişeceğimizi şaşırdık, bu da kolay oluversin..”. Bilmiyorum, hep beraber yaşayıp görüyoruz sonuçları. İyi düşünelim.

Mutsuz musun antidepresan iç.

Spor vaktin mi yok pasif jimnastik var. Seni bağlıyorlar yada bir cihaza giriyorsun, egzersiz yapmış gibi oluyorsun.

Sizce bedenimizi bunlarla kandırabilir miyiz?

Bu zor soruların cevaplarını bilim dünyası araştırmaya devam ediyor. Etsin de ben de yeni haberler oldukça buradan duyurayım. Ama daha etkili birşey yapmak istiyorum. Kendi çapımda… Etrafını aydınlatmak sanki bu kötü haberlere karşı çevremizi korumak gibi geliyor bana. Çocuklara öğretmek istiyorum. Onlar farkındalıkla büyürlerse hastalıklar azalabilir! Ve tabi çocukları sevgiyle, heyecanla büyütmeye çalışan aileler! Onlara merak ettiklerinin cevaplarını verebilirsek, doğru yolu paylaşırsak, onlar da çocuk yetiştirirken bizden , uzmanlardan destek almış olurlar. O kadar çok soru var ki ? Acaba bu sağlıklı mı? Acaba doğru yapıyor muyum? Ebeveynlerin kafasındaki bitmeyen sorular. Biraz olsun destek olursak ne güzel olur. Mutlu ve sağlıklı büyüyen çocuklar yarını değiştirebilir. Buna gönülden inanıyorum.

Çocuk Günleri Ücretsiz Rehber Aile Eğitimi 23 Mart’ta!

Her sene düzenlenen “Çocuk Günleri” webinarı bu yıl da aileler ile buluşuyor. Diyet Aktif ekibinin düzenlediği ücretsiz rehber aile eğitiminde, birbirinden değerli isimler yer alıyor. Binlerce kişiye ulaşılan eğitimlerde ailelerden ve uzmanlardan yoğun talep görüyor.  

Online olarak düzenlenecek bu eğitimde, bir çocuk yetiştirirken önemli olan başlıklar tek tek işleniyor. Çocuk sağlığı, beslenmesi, uykusu, duyguları, egzersizi hakkında detaylar konuşulurken, katılımcılar uzmanları dinledikten sonra akıllarına takılan soruları sorabilme fırsatı buluyor.

İşte bu yılın programı;

Çocuk Günleri 2024 Etkinlik Programı

13:00  Açılış konuşması / Diyetisyen Güneş Aksüs

13:30  Alerjide Besin Tercihi / Diyetisyen Ecem Tuğba Özkan

14:15  Daha İyi Bir Uyku İçin  / Psk Melis Çetinkaya

15:00  Gelişimin Anahtarı ; Oyun / Fizyoterapist Dr Aymen Balıkçı

15:45  Sindirim & Bağışıklık ve Probiyotikler / Uzm Dr Aylin Şimşek

16:30  Kaygı ve Korku ile Baş Edebilme /. Klnk. Psk. Börte Özdemir

17:15  Kapanış ve nasıl geçti konuşması Güneş Aksüs


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