Önce çocuklar ve kadınlar!

17 Mart 2024 Pazar

Çok sevdiğim arkadaşım Begüm’ün kızı Enif Yavuz Dipşar’a 8 Mart nedeniyle kadına yönelik çalışmalarını soracak oldum, bana öyle bir belge sundu ki bu gazetenin tüm sayfaları durumu özetlemeye yetmez. Enif, uzun yıllar Kartal Belediyesi’nde, 2022’den beri de İBB Sosyal Hizmetler Dairesi başkanı olarak çalışmakta. Çocukluğundan beri annesinin izinde, STK’lerle içli dışlı...

Yerim sınırlı. Önümdeki rapordan, Ekrem başkan ve ekibinin İstanbul’da kadınlara yönelik çalışmalarının bir bölümünü mart ayı bitmeden şu köşeye sığdırmaya çalışacağım.

Kadın Danışma Birimi ve Destek Hattı: Yüz yüze ve 444 80 86 numaralı telefon hattından psikolojik, sosyal ve hukuksal danışmanlık hizmeti 40 merkezden sürdürülüyor. Bu hat 7/24 açık ve çokdilli (Türkçe, Kürtçe, İngilizce, Arapça).

Kadın Dayanışma Evi: Şiddet gören, tehlikede olan kadınlar çocuklarıyla kalabiliyor. Kaldıkları sürece günlük nakdi destek.

Dayanışma Paketi: Herhangi bir kadın sığınmaevi, kadın konukevi ya da İBB Kadın Dayanışma Evi’nden hizmet alıp sonra ayrılan kadınlara, yeni hayatlarını kurabilmeleri için maddi destek. Başlangıç için 10 bin TL ve ihtiyaç durumuna göre belirlenen süre boyunca 2 bin 500 TL kira ve ulaşım desteği...

Anne Bebek Ulaşım Kartı: 0-4 yaş çocukların annelerine ücretsiz ulaşım kartı...

Otogar Kadın Danışma Birimi: İstanbul’a gelen İstanbul’dan ayrılan kadınlara Büyük İstanbul Otogarı’nda şiddet özelinde yüz yüze danışmanlık hizmeti veren Otogar Kadın Danışma Birimi.

Cinsel Şiddetle Mücadele Merkezi ve Hattı: Tüm İBB kadın birimlerinde bu merkezler kuruldu. Bunlar aracılığıyla cinsel şiddetin önlenmesi amaçlanıyor.

Kadın Emeği Üretim Atölyesi, Dükkânı, Dayanışma Pazarı: Kadın Emeği Üretim Atölyeleri kuruldu. Emek sosyoekonomik açıdan güçlenmeye ve gelire dönüştü. Üsküdar Antikacılar Çarşısı’nda Kadın Emeği Dükkânı projesi başladı. Her hafta Feshane’de ve memleket günlerinde Yenikapı etkinlik alanında farklı kadın girişimcilerin ve kooperatiflerin yer aldığı Kadın Dayanışma Pazarı kuruldu.

İBB Kadın-Sıra Dükkânları: Sosyal alanları, atölye ve etkinlikleriyle birlikte zanaatkâr, tasarımcı ve sanatçı kadınları buluşturan Sıra Dükkânlar kuruldu.

Bölgesel İstihdam Ofisleri: Kadınların ekonomik açıdan güçlenmesi ve istihdama katılmaları için kuruldu.

Ders Destek Atölyeleri: İBB Mahalle Evlerindeki Ders Destek Atölyelerinde ilkokul, orta ve lise öğrencilerine ve okuma yazma öğrenmek isteyen kadınlara eğitim verilmekte. Bu eğitim Emekli ve Atanamayan Öğretmenler Projesi ile birleştirildi; atanamayan, emekli olup geçinemeyen öğretmenleri ekonomik olarak güçlendirmek ve etüt ihtiyacını karşılayamayan öğrencilere destek olmak amaçlandı.

Askıda Anne-Bebek Destek Paketi: İhtiyaç sahibi hanelere destek olmak isteyen İstanbullu vatandaşları hemşerileri ile buluşturarak İstanbul’da dayanışmayı güçlendirmek için köprü oluşturuldu.

Toplumsal Cinsiyet Odaklı Mesleki Eğitimler: Erkek egemen meslekler olarak görülen mesleklerin, kadınlar için de erişilebilir olması ve özgüvenlerini güçlendirmek için kuruldu. İlki temel marangozluk eğitimi oldu. Diğerleri sırada...

Raporun daha yarısına gelmedim. Her ilçede psikolog, sosyolog, sosyal hizmet uzmanı, psikolojik danışmanlar ve çocuk gelişim uzmanları eşliğinde hizmet veren İSADEM (İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezleri), tüm kenti bir uçtan öteki uca dolaşarak gezici danışma noktaları oluşturan, eğitim veren ve el becerisi atölye işlevi gören Mor Otobüs ve Mor Haritam, Afet ve Kadın Çalıştayı, Regl Danışmanlık Birimi ve Hijyenik Ped Desteği, kadının kendini şiddetten korumayı ve mücadele etmeyi öğrenebildiği “Öz Savunma Atölyeleri”, Çocuklarıyla katılabilecekleri yaz etkinlikleri, kamplar, kentin her tarafına ulaşarak denizde ve karada rehberli turlar...

İstanbul’da ilk kez toplumsal cinsiyet eşitliğini benimseyerek yaşamın her alanında kadınları desteklemek ve güçlenmelerine katkıda bulunmak için birçok alanda (sağlık, sosyal hizmet, kültürel etkinlikler, istihdam, eğitim, spor vb.) geliştirilen politikalar ve hizmetler...

Ben öğrendim, herkes öğrensin istedim.

