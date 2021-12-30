CZN Burak'tan Instagram rekoru: Dünya listesine girdi

30 Aralık 2021 Perşembe, 16:11

Bir lokanta zincirinin sahibi olan Şef Burak Özdemir Instagram profilindeki adı CZN Burak ile biliniyor. Instagrtam'da yaptığı paylaşımlar ile tanınan internet fenomeni şef Özdemir, 2021 yılında 275 milyon beğeni alarak Türkiye'de birinci sırada, dünyada ise ilk 10 profil arasında yer aldı.

DÜNYADA İLK 10'DA

Instagram hesabından takipçilerine teşekkür eden Özdemir, "CZN farkıyla sizlerin destekleri ile 275 milyon beğeni ile 2021 yılında Instagram'ın Türkiye’de en çok beğeni alan, dünyada ise ilk 10 profil arasındayız. Teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.