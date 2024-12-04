Danilo Zanna'nın restoranındaki yüksek hesap sosyal medyada konu oldu: 7 kişiye 17 bin 500 TL!

Yayınlanma: 04.12.2024 - 12:28

Güncelleme: 04.12.2024 - 12:28

MasterChef Türkiye jürisinden İtalyan şef Danilo Zanna'nın İstanbul Kadıköy'deki restoranında yapılan kahvaltı, gelen hesapla sosyal medyanın gündemine oturdu. 7 kişilik bir grup, Zanna'nın restoranında kahvaltı yaptıktan sonra 17 bin 500 lira ödeyerek büyük bir şaşkınlık yarattı. Hesapta ayrıca 1593 liralık servis ücreti de dikkat çekti.

HESABI GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Restoranın gözde lokasyonlarından biri olan Bağdat Caddesi'ndeki bu şık mekânda, sabah kahvaltısı yapan konuklar, 17 bin 500 TL'lik hesap karşısında uzun uzun adisyona bakarak şaşkınlıklarını gizleyemediler. Özellikle, kahvaltı için ödediği bedel ile asgari ücretin biraz üzerinde bir meblağ ödeyen ziyaretçiler, bu kadar yüksek bir faturanın sebebini sorguladı.

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Hesap sosyal medya üzerinden paylaşıldığında, kullanıcılar Danilo Zanna ve restoranı hakkında yorum yapmaya başladı. Hesapta yer alan 1593 liralık servis ücreti ise en az yemekler kadar konuşulmaya başlandı. Birçok kişi, bu yüksek servis ücretini sorgularken, Zanna'nın restoranı bir anda sosyal medyada en çok konuşulan konu haline geldi.

DANİLO ZANNA'NIN RESTORANI GÜNDEMDE!

MasterChef Türkiye'deki başarısı ve ilgi çeken şefliğiyle tanınan Danilo Zanna, bu kez restoranında gelen yüksek hesapla gündemde. Zanna, şıklığı ve yemekleriyle olduğu kadar, restoranındaki fiyatlarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada hızla yayılan bu haber, Zanna'nın popülerliğini bir kat daha artırırken, restoranındaki fiyatlar ve servis ücreti tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı.