Danla Bilic kimdir, nereli, kaç yaşında? Danla Bilic gerçek adı nedir?

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 17:05

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 17:05

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam İstanbul'da Örnektepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle birlikte iftar yaptı.

İftara, sosyal medya fenomeni Danla Bilic de katıldı.

AKŞENER'DEN KIRMIZI KALPLİ YANIT!

İftarın ardından Danla Bilic, Twitter hesabından Akşener ve İmamoğlu ile birlikte çektirdikleri fotoğrafı, şu ifadelerle paylaştı:

"Biz bugun Ekrem İmamoğlu başkanım ve Meral Akşener mommyim ile Örnektepe Kız Öğrenci Yurduna sürpriz yaptık. Bu da böyle bir bilgi."

Meral Akşener ise, Danla Bilic’in paylaşımına kırmızı kalp emojisi ile yanıt verdi.

DANLA BİLİC KİMDİR?

Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da dünyaya geldi. Çektiği makyaj videoları ve vloglarıyla tanınan Danla Bilic'in gerçek adı Neslihan Damla Aktepe'dir.

Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde lisans eğitimi alan Danla Bilic'in internet üzerindeki hareketleri ilk olarak Twitter'da yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekti. Daha sonra makyaj içerikli bir YouTube kanalı açan Danla Bilic'in kanalı kısa sürede büyük ölçüde abone artışı gösterdi. İlerleyen zamanlarda vlog türündeki videolar da yüklemeye başlayan Danla Bilic, şarkıcılar, mankenler ve diğer İnternet ünlüleri ile ortak yayımlar yaptı ve çeşitli televizyon programlarına da katılım gösterdi. Kariyeri boyunca Danla Bilic'in davranışlarının bir kısmı eleştiriye tabi tutuldu ve bazı şahıs ve kurumlar tarafından hakkında hukuki süreç başlatıldı.

Danla Bilic YouTube kanalını 2016 sonlarında açtı. Bu tarihlerde kanala yüklenmiş "Yeditepe Üniversitesi %50 Burslu Kız Makyajı" adlı video kanalın tanınmasını sağladı. 2017 yılında YouTube ve Twitter platformlarındaki takipçi sayısı büyük bir artış gösterdi.

DANLA BİLİC NASIL ÜNLÜ OLDU?

Danla Bilic, 2015 yıllarında, Alper Potuk, Nadir Çiftçi, Léonard Kweuke, Emre Çolak ve Thibaut Courtois gibi futbolcular ile Instagram üzerinde direkt mesaj yoluyla iletişime geçti ve bu kişileri kandırmak için "Send me number" söz öbeğini içeren mesajlar yolladı. Futbolcuların verdikleri cevapları Twitter'da yayımlayan Aktepe, sosyal medyanın ve çeşitli medya kuruluşlarının dikkatini çekti. Danla Bilic, bu hareketleriyle popülerleşti.

DANLA BİLİC İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Neslihan Damla Aktepe, internet'te kullanacağı ismi seçerken, adını sürekli Danla şeklinde yanlış yazmasından dolayı Danla olduğunu, Bilic kısmının ise Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'e hayranı olduğu için seçtiğini açıklamıştı.