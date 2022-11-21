'Detoks suları mucize yaratmıyor'

21 Kasım 2022 Pazartesi, 07:00

Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, meyve ve sebzelerin tüketilmesi vitamin ve mineraller açısından faydalı olduğunu ancak su içerisine atılan meyve ve sebzelerin aromaları dışında bir katkısı olmadığını söyledi.

Aydın, “Detoks sularının bağışıklık sistemi üzerinde herhangi bir belirgin etkisi bulunmuyor. Özellikle kilo vermek için sadece detoks suyu içmek sağlıksız bir beslenme şeklidir çünkü bu dönemde hem düşük kalorili besleniliyor hem de vücuda alınan besinler idareli kullanılıyor. Bu metabolizmayı yavaşlatırken geri kilo alımını da kolaylaştırıyor” diye konuştu.

DETOKS SULARI SU TÜKETİMİ ARTIRIYOR

Detoks suyunda vücudu temizleyecek asıl içeriğin su olduğunu belirten Aydın, “Diğer maddelerin metabolizmayı hızlandırma gibi bir katkısı bulunmuyor ancak içine eklenen meyve ve sebzelerle aromalı bir yapıya sahip olduğu için su tüketimine yardımcı olabiliyor. İçinde bitkiler, sebzeler veya meyveler olsun ya da olmasın sağlık için yapılabilecek en iyi beslenme yöntemi su tüketimidir” ifadelerini kullandı.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, detoksun olmazsa olmazlarını sıraladı:

Sigara ve kafeini diyetinizden çıkarın.

Doymuş yağ tüketimini en aza indirin.

Soslar, çikolata, fruktoz şurubu içeren besinleri diyetten çıkarın.

İşlenmiş besinler, konserveler, tuz, şeker, beyaz un ve beyaz undan yapılmış makarna/ekmek, kırmızı et, tavuk, yağlı peynirler, krema, tereyağı, kuyruk yağı tüketmeyin.

Organik besinleri tercih edin.

Kür boyunca elma, kiraz, böğürtlen, dutsu meyveler, bitkisel protein kaynağı glutensiz tahıllar, kuru meyveler, ananas, kivi, limon, salatalık, yeşillikler ve ıspanağı tercih edin.

Protein kaynağı olarak yoğurt, kuru baklagil ve balık yiyin.

C vitamini içeriği yüksek olan besinleri yiyin.

Sıvı tüketimini artırın, bitki çayları için.

Yedi günü aşmayın.

Yiyecekleri iyice çiğneyin.

Rahat bir oturma pozisyonunda yemek tüketin.

Stresi minimum düzeye indirin.

Detoks programında dikkat edilmesi gerekenleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:

Detoksu destekleyecek egzersizler hayata dahil edilmelidir.

Günlük su miktarı mutlaka tüketilmelidir.

Düzenli bir şekilde uyunmalıdır.

Aşırı siyah çay tüketiminden kaçınılmalıdır. Eğer kahve veya çay tüketilecek ise mutlaka şekersiz olmalıdır.

Tuzdan uzak durulmalıdır.

Baharat seçimine dikkat edilmelidir.

Eğer bir program var ise öğünlerin sırası ve yerleri değiştirilmemelidir.