Didem Soydan'dan 'flört' itirafı: 'Hem 85'li hem de 2003'lü...'

Yayınlanma: 26.11.2024 - 13:20

Güncelleme: 26.11.2024 - 13:21

Mankenlik kariyerinin yanı sıra kendine has tarzıyla da çok konuşulan Didem Soydan, yaptığı tartışmalı açıklamalarla da gündeme geliyor.

FLÖRT YAŞI AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU

Sosyal medyayı aktif kullanan Didem Soydan, şimdi de yaptığı 'flört yaşı' açıklamasıyla konuşuldu.

Flörtlerinin yaş aralığını açıklayan ünlü manken şaşırttı. "Hem 85'linin hem de 2003'lünün seninle flört ettiği yaştasın" paylaşımı yaptı.

İşte Soydan'ın o paylaşımı: