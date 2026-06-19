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Dijital müzik ve podcast platformu Spotify, İstanbul'da ofis açtı

Dijital müzik ve podcast platformu Spotify, İstanbul'da ofis açtı

19.06.2026 11:47:00
Güncellenme:
AA
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Dijital müzik ve podcast platformu Spotify, İstanbul'da ofis açtı

Dijital müzik ve podcast platformu Spotify, Türkiye'deki faaliyetlerini genişletmek hedefiyle İstanbul'da resmi ofis açtı. Açılış resepsiyonuna Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri ve müzik dünyasından isimler katıldı.
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İsveç merkezli dijital müzik platformu Spotify, Türkiye'deki faaliyetlerini güçlendirmek hedefiyle İstanbul'daki yeni ofisinin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; düzenlenen açılış resepsiyonuna Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Murat Ellialtı, Spotify'ın global ve bölgesel yöneticileri ile müzik sektöründen temsilciler katıldı.

Yeni ofisin, platformun Türkiye'deki sanatçılar, plak şirketleri, dinleyiciler ve diğer sektör paydaşlarıyla daha yakın çalışmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Ayrıca ofis aracılığıyla yerel istihdamın desteklenmesi ve sanatçı ekiplerine yönelik eğitim programlarının artırılmasının planlandığı belirtildi.

294 MİLYARI AŞKIN DİNLENDİ

Açılışta paylaşılan verilere göre, Türk müziği platformda bugüne kadar 294 milyarı aşkın dinlenmeye ulaştı ve son 5 yılda yüzde 190'ın üzerinde bir büyüme kaydetti. Türkiye'de ise aynı dönemde yüzde 200'ün üzerinde dinlenme artışı görüldü. Yalnızca nisan ayında, Türkiye dışındaki yaklaşık 92,5 milyon tekil kullanıcı en az bir Türk sanatçının şarkısını dinledi. Bu veriler, Türkiye'yi Spotify'da İngilizce konuşulmayan ülkeler arasında en büyük 10 müzik pazarından biri konumuna taşıdı.

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Spotify'ın Türkiye'deki varlığını ve yatırımlarını artırma kararını, "Türkiye'ye ve Türk müziğine duyulan güvenin bir tezahürü" olarak gördüklerini ifade etti.

İlgili Konular: #müzik #spotify

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