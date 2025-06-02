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Doğal ve etkili çözümlerle dönemsel ağrılara son verin: Regl öncesi kas ağrılarına iyi gelen 6 egzersiz

Doğal ve etkili çözümlerle dönemsel ağrılara son verin: Regl öncesi kas ağrılarına iyi gelen 6 egzersiz

2.06.2025 11:03:00
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Haber Merkezi
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Doğal ve etkili çözümlerle dönemsel ağrılara son verin: Regl öncesi kas ağrılarına iyi gelen 6 egzersiz

Regl öncesi kas ağrılarını doğal yollarla hafifletmek isteyenler için egzersizler oldukça etkili ve güvenli bir seçenektir. Peki, hangi doğal ve etkili çözümlerle dönemsel ağrılara son verebilirsiniz? İşte, regl öncesi kas ağrılarına iyi gelen 6 egzersiz...

Regl öncesi dönemde (PMS – Premenstrüel Sendrom), vücutta meydana gelen hormonal değişimler; ruh hali dalgalanmalarından sindirim sorunlarına kadar birçok etki yaratır. Bu etkiler arasında en yaygın olanlardan biri de kas ağrılarıdır. Özellikle bel, karın ve bacak bölgesinde hissedilen gerginlik ve ağrılar, yaşam kalitesini düşürebilir. Peki, hangi doğal ve etkili çözümlerle dönemsel ağrılara son verebilirsiniz? İşte, regl öncesi kas ağrılarına iyi gelen 6 egzersiz...


REGL ÖNCESİ KAS AĞRILARINA İYİ GELEN 6 EGZERSİZ 

1. Yürüyüş

Regl öncesinde tempolu yürüyüş yapmak, kan dolaşımını artırarak kaslara daha fazla oksijen gitmesini sağlar. Bu da ağrıların hafiflemesine yardımcı olur. Günde 30 dakikalık hafif yürüyüşler bile önemli faydalar sağlar.

2. Pelvik tilt egzersizi

Pelvik bölgeyi rahatlatan bu egzersiz, bel ve alt karın kaslarını gevşetir. Sırt üstü yere uzanın, dizlerinizi bükün ve pelvisinizi hafifçe yukarı doğru eğin. 10-15 tekrar ile başlayın.

3. Yoga ve esneme hareketleri

Çocuk pozu (Balasana): 

Bel ve sırt kaslarını gevşetir.

Kedi-inek pozu: 

Omurga çevresindeki kasları rahatlatır.

Kobra pozu (Bhujangasana): 

Karın bölgesini esneterek regl öncesi krampları hafifletir.


4. Dairesel kalça hareketleri

Ayakta dik durun, ellerinizi belinize koyun ve kalçanızı yavaşça dairesel hareketlerle çevirin. Bu egzersiz, alt karın bölgesindeki gerginliği azaltır.

5. Bacak kaldırma egzersizi

Sırt üstü yatın, bir bacağınızı düz tutarak yukarı kaldırın ve 5 saniye bekleyin. Ardından yavaşça indirin. Diğer bacakla tekrar edin. Bu hareket, bacaklardaki gerginliği alır ve kasları güçlendirir.

6. Nefes egzersizleri ve meditasyon

Derin nefes alıp verme egzersizleri, stres seviyesini düşürerek kas gerginliğini azaltır. Günde 5-10 dakika yapacağınız basit nefes egzersizleri, bedenin gevşemesine yardımcı olur.

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