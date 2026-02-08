Doğru sofra seçimleriyle dengede kalın: Ramazan ayında kilo almamak için 8 altın kural

Ramazan ayı, hem manevi hem de bedensel bir yenilenme dönemi olarak görülse de yanlış beslenme alışkanlıkları nedeniyle pek çok kişi için kilo artışıyla sonuçlanabiliyor. Uzun süreli açlığın ardından yapılan hatalı iftar seçimleri, hareketsizlik ve düzensiz uyku kilo alımını hızlandırabiliyor. Oysa Ramazan’ı sağlıklı geçirmek ve mevcut kiloyu korumak hatta dengelemek mümkün. İşte, Ramazan ayında kilo almamak için uygulanması gereken altın kurallar...

RAMAZAN AYINDA KİLO ALMAMAK İÇİN 8 ALTIN KURAL

1. İftara hafif ve kontrollü başlayın

Uzun süren açlığın ardından mideyi aniden doldurmak sindirim sorunlarına ve fazla kalori alımına yol açar. İftara su ve hafif bir çorba ile başlamak, mideyi rahatlatır ve aşırı yeme riskini azaltır.

2. Ana yemeği aceleye getirmeyin

Hızlı yemek, tokluk sinyallerinin beyne ulaşmasını engeller. Lokmaları yavaş çiğnemek ve porsiyon kontrolü yapmak, gereksiz kalori alımının önüne geçer.

3. Kızartma ve ağır tatlılardan uzak durun

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan kızartmalar ve şerbetli tatlılar, kısa sürede kilo artışına neden olabilir. Bunun yerine fırında, haşlama veya ızgara pişirme yöntemleri tercih edilmelidir.

4. Sahuru atlamayın

Sahur öğününü atlamak, gün içinde metabolizmanın yavaşlamasına ve iftarda aşırı yemeye neden olur. Dengeli bir sahur, kan şekerini korur ve gün boyu enerjiyi dengeler.

5. Protein ve lif dengesini koruyun

Sahur ve iftar öğünlerinde protein ve lif açısından zengin besinlere yer vermek, uzun süre tok kalmayı sağlar. Bu denge, gece atıştırmalarının da önüne geçer.

6. Su tüketimini ihmal etmeyin

İftar ile sahur arasında yeterli su içmemek, ödem ve iştah artışına yol açabilir. Günlük su ihtiyacını bu zaman aralığında dengeli şekilde tamamlamak önemlidir.

7. İftar sonrası hafif hareket edin

İftardan hemen sonra uyumak yerine kısa yürüyüşler yapmak, sindirimi destekler ve kalori yakımına yardımcı olur. Bu alışkanlık kilo kontrolünde büyük rol oynar.

8. Gece atıştırmalarına dikkat

İftar ile sahur arasında bilinçsiz atıştırmalar, fark edilmeden fazla kalori alınmasına neden olur. Açlık hissi varsa hafif ve dengeli seçenekler tercih edilmelidir.