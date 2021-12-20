Doktoru canlı yayında ilk kez anlattı: 'Seren Serengil'i kaybedecektik'

20 Aralık 2021 Pazartesi, 15:34

Mide küçültme operasyonundan sonra zor günler yaşayan Seren Serengil, 43.5 kiloya kadar düşmüş, organları iflas etme noktasına gelmişti. Bir süredir serumla beslenen 50 yaşındaki sunucu, cuma sabahı ameliyat masasına yatmıştı.

Serengil ameliyata alınmadan hemen önce bir veda videosu çekmiş, paylaşımında "Hakkınızı helal edin" demişti. Serengil "İnşallah her şey yolunda gidecek. İnşallah sağ salim çıkacağım olur da terslik olursa... Zor bir ameliyat... " ifadelerini kullanmıştı.

"AMELİYAT İYİ GEÇTİ"

Serengil ile Beyaz TV ekranlarında beraber program sunan Bircan Bali, ameliyattan saatler sonra, sosyal medya üzerinden 3 saat süren ameliyatın başarıyla tamamlandığını ve Serengil'in durumunun iyi olduğunu söylemişti. Ünlü ismin sevgilisi Mustafa Rahman Tohma da, Serengil'in ameliyatının iyi geçtiğini duyurmuştu.

DOKTORU İLK KEZ KONUŞTU

Operasyonun ardınan, Seren Serengil'in doktoru Alper Çelik, ilk kez konuştu.

'Söylemezsem Olmaz' canlı yayınına katılan Çelik'in yaptığı açıklamalar şöyle:

"Hastamızın genel sağlık durumu şu an çok iyi, eve gidecek duruma geldi. Bu bizim için de, kendisi için de çok zordu. Kemik erimesi, karaciğer yetmezliği vardı..."

"ALT MİDEYİ BULAMADIK"

"İnce bağırsakların büyük bir kısmı devre dışı bırakılmış. Bu sebeple organları birbirine yapışmış. Hastamızın bünyesinden dolayı da alt mideyi bulamadık. İnce bağırsakları tekrar aktif hâle gelecek. Birkaç ay içerisinde kemik erimesi duracak. Hatta birkaç hafta içerisinde metabolizması düzene girecek..."

"Çok riskli bir ameliyattı. Bundan sonraki süreçte Seren Hanım'ın sağlıklı beslenmesi gerek. Birkaç hafta sonra muhtemelen bundan 10-15 yıl önceki enerjiyle koşturuyor olarak gözlemleyeceğiz. 3-4 hafta sonra her şey yoluna girecek. Şu an sıvı ile besleniyor, üç hafta daha sıvıyla beslenecek. Daha sonra yavaş yavaş yumuşak şeylerle beslenecek..."

"DURUM ÇOK KÖTÜ OLABİLİRDİ"

"Bizim stratejimiz alt mide ile üst mide arasını birleştirmekti. Her şey birbirine yapışık durumdaydı ve bulmanın zor olacağını anlayıp, vazgeçtik. Şu an üç tane yeni bağlantısı var, onlar çalışıyor. Olumsuz bir sonucu olsaydı durum gerçekten çok kötü olabilirdi..."

"Lapaloskopiyle girdik çoğu hastada ikinci lapaloskopi bile yapılmaz ama Seren Hanım'a dört tane laparoskopi yapıldı. İnce bağırsakların ciddi bir bölümü devre dışı bırakılmamalıydı. İnce bağırsakların devre dışı bırakılması bir hastalığı bitirip, 3-4 tane hastalığı başlatır. Seren Hanım'ın 4.3 metre ince bağırsağı devre dışı bırakılmış..."

"SEREN HANIM'I KAYBEDECEKTİK"

"Birkaç ay içinde karaciğer düzelecek. Tahminen bir yıllık süre zarfında her şey normale dönecek. Seren Hanım'a aynı bölgeden beşinci ameliyatı yaptık, çok büyük bir risk. Birileri bir şey yapmak zorundaydı Seren Hanım'ı kaybedecektik. Böylesine riskli bir ameliyat benim kariyerim için de riskliydi."

"BENİ HAYATA DÖNDÜRDÜ"

Seren Serengil, geçirdiği riskli ameliyat sonrası sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile hastanede çekilen karelerini Instagram hesabından yayınladı.

Serengil, "Saatte bir yürüyorum. Sağ olsun Mustafa bakıyor, yürütüyor, yediriyor, tuvalet yaptırıyor. Bağırsağımdaki dikişlerimden dolayı ağrılarım var. Doktorum, yanlış bir ameliyatın kurbanı olmak üzereyken beni uçurumun kenarına geldiğim sırada hayata döndürdü. Şükür hayattayım, zorlu bir yolculuk beni bekliyor olsa da buna da şükür" mesajını yazdı.