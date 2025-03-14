Dünyaca ünlü metal grupları İstanbul'da!

Türkiye’nin en büyük metal müzik festivallerinden Dark Sun Festival, 1-2 Ağustos’ta KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenecek. Festivalde Sepultura ve Epica gibi dev isimler sahne alacak.

Dünyaca ünlü metal grupları İstanbul'da!
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DHA
Yayınlanma: 14.03.2025 - 13:15

Türkiye’nin metal müzik sahnesinde önemli bir yere sahip olan Dark Sun Festivali, bu yıl da unutulmaz performanslara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Festivalin ilk gününde Sepultura, Radical Noise ve Helak sahne alırken, ikinci gün Epica, Myrkur ve Knight Errant müzikseverlerle buluşacak.

Metal severler için kaçırılmayacak bu festivalin biletleri 19 Mart Çarşamba günü saat 12.00’de satışa çıkacak. Şimdiden büyük ilgi gören organizasyon, metal müzik hayranlarını İstanbul’da buluşturacak.


Etiketler: #FESTival #konser

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