Dünyaca ünlü techno yıldızı Argy İstanbul'da geliyor

Dünyaca ünlü DJ ve yapımcı Argy, "AV" gösterisiyle ilk kez 3 Ağustos'ta İstanbul'da sahne alacak. Melodik ve duygusal techno tarzıyla geniş dinleyici kitlesine sahip Argy'nin ‘New World’ albümünün turrnesi kapsamında Life Park'ta konser verecek.

İHA
Yayınlanma: 25.06.2024 - 14:15
Dünyaca ünlü techno yıldızı Argy İstanbul'da geliyor
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Ege'nin sıcak sularından çıkıp dünyaya açılan Argy, “AV” gösterisiyle ilk kez 3 Ağustos'ta İstanbul'daki dinleyicileriyle buluşacak. 

Melodik ve duygusal techno tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip Argy'nin “New World” albümünün turnesi kapsamında Life Park'ta vereceği konserin biletleri Biletinal'da satışa çıktı.

Elektronik müziğin öncü isimleri arasında gösterilen Argy, Well Works Entertainment ve Kastel sunumu, Oryx ve Blow katkılarıyla organize edilen İstanbul konserinde “Higher Power", "Aria", "Pantheon", "Tibet" ve " Tataki” gibi parçalarla hayranlarının karşısına çıkacak.


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