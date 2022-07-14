'Dünyanın En İyi Şehirleri' raporu açıklandı: İstanbul da listede...

14 Temmuz 2022 Perşembe, 12:57

Medya takip ve raporlama kurumu Ajans Press’in Time Out dergisi verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Dünyanın En İyi Şehirleri 2022 raporu belli oldu. Böylelikle 53 şehrin yer aldığı listeye Türkiye’den sadece İstanbul girebilirken, 50’nci sırada yer aldığı görüldü.

GECE HAYATI, TOPLU TAŞIMA SANAT ETKİNLİKLERİ BAZ ALINDI

Araştırma her yıl binlerce kişiye yapılan anket sonuçları ile hazırlanırken, restoranlar, barlar, galeriler, gece hayatı, sürdürülebilirlik, toplu taşıma ve sanat etkinlikleri gibi faktörler baz alınarak hazırlandı.



Listenin ilk 10’unda yer alan en iyi şehirler ise sırasıyla şu şekilde oldu:

Edinburgh (İskoçya) ,Chicago (ABD), Medellin (Kolombiya), Glasgow (İskoçya), Amsterdam (Hollanda), Prag (Çekya) , Marakeş (Fas), Berlin (Almanya), Montreal (Kanada), Kopenhag (Danimarka).

BU YIL İSTANBUL İLE ALAKALI 1,5 MİLYONA YAKIN HABER ÇIKTI

Dünya listelerine giren ve kültürel mirası Megakent İstanbul ile alakalı basına yansıyan haber adetleri de incelendi. Ajans Press'in yazılı ve online basın arşivinden derlediği bilgilere göre sadece bu yıl İstanbul ile alakalı 1,5 milyona yakın haber çıktığı kaydedildi.

İstanbul, turizm, tarih, kültürel aktivitelerle oldukça adından söz ettirirken, diğer yandan ulaşım ücretleri, kira, trafik ve hayat pahalılığı gibi farklı konularla da medyada yer aldı.