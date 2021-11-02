Dünyanın 'en utangaç müzisyeni' Nelson Freire yaşamını yitirdi
Brezilya asıllı dünyaca ünlü piyanist Nelson Freire yaşamını yitirdi. Utangaçlığıyla dikkat çeken ünlü müzisyen için Time dergisi, "Tüm zamanların en duygusal piyanistlerinden biri" ifadesini kullanmıştı.
Görsel: YouTube / Instituto Piano Brasileiro - IPB
Dünyanın en iyi piyanistleri arasında gösterilen Nelson Freire'nin yaşamını yitirdiği açıklandı.
Haber Global'de yer alan habere göre 77 yaşındaki Freire, Rio de Janeiro'daki evinde öldü.
Brezilya'nın en iyisi olan, dünyanın en iyileri arasında adı geçen, mütevazılığıyla ün salan Freire özellikle Chopin'in eserlerini yorumlayışıyla ün salmıştı.
Ölüm nedeni açıklanmayan Freire 3 yaşında keşfedilmiş. İlk performansını 5 yaşında göstermişti. Piyanist genç yaşında birçok ödül kazanmıştı. Londra, Berlin ve Viyana Filarmoni orkestralarında Pierre Bouloz, Lorin Maazel, Kurt Masur ve Andre Previn gibi şeflerle çalan Freire, 2014 yılında İstanbul'da da bir konser vermişti.
'TÜM ZAMANLARIN EN DUYGUSAL PİYANİSTLERİNDEN'
Time dergisi onun için "Tüm zamanların en duygusal piyanistlerinden biri" ifadesini kullanmıştı.
2019 yılında kolunu kıran Freire o tarihten sonra bir daha hiçbir konserde yer almamıştı. Ameliyatının ardından koronavirüs pandemisi nedeniyle tekrar sahnelere dönememişti.
Freire müziğin yanı sıra siyah-beyaz filmlere olan tutkusuyla da biliniyordu. Caza da düşkün olan Brezilyalı piyanist bir Ella Fitzgerald hayranıydı.
15 yaşındayken tanıştığı Arjantinli sanatçı Martha Argerich'le kariyeri boyunca birlikte çalıştı.
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