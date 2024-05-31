Dünyanın en yüksek yeri para basıyor: 'Şeytan Cenneti'nde insanlar nasıl yaşıyor?

Yayınlanma: 31.05.2024 - 23:03

Güncelleme: 31.05.2024 - 23:03

Dünyanın en yüksek yerleşim yerlerinin çoğu Güney Amerika, Orta Asya ve Doğu Afrika'da bulunabilir; Çin'deki Wenquan, 15.980 feet (4.870 metre) yükseklikte mideyi bulandırıyor. Ancak, bu bile en uzak ve en yüce olanıyla kıyaslandığında sönük kalıyor...

"ŞEYTAN CENNETİ" OLARAK BİLİNİYOR

Dünyanın en yüksek yerinde yaşayan insanlar normal insan bedenine göre birçok değişiklikle yaşıyor. Bu bölge, Peru'nun And Dağları'nda yer alan ve “Şeytan Cenneti” olarak bilinen bir kasaba.

Resmi olarak La Rinconada olarak adlandırılan bu bölgenin 60.000 küsur sakini, deniz seviyesinden 16.404 fit (5.000 metre) ila 17.388 fit (5.300 metre) yükseklikte yaşıyor ve bu da , WordsSideKick.com'ın belirttiği gibi, onu gezegendeki en yüksek kalıcı yerleşim yeri yapıyor.

Bölge sakinleri akan su, çöp imhası ve hatta işleyen bir kanalizasyon sistemi olmadan idare etmek zorunda kalıyor ve alçak rakımlı bölgelerden ithal edilen gıdalara bağımlı olmak zorunda kalıyorlar.

İNSANLARIN YAŞAMA UMUDU: ALTIN

İnsanlar ilk etapta orada yaşamayı seçsin diye sorabilirsiniz. Birçok insanın bu kanunsuz ve birçok sosyal haktan mahrum kaldığı yerde yaşamasının nedeni bir gün de olsa zengin olma umudu... Veya daha spesifik olarak altın. La Rinconada, 60 yılı aşkın bir süre önce geçici bir maden yerleşimi olarak başladı ve endüstrinin tartışmalı bir parçası olmaya devam ediyor.