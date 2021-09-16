Dünyanın ilk TikTok fakültesi açıldı

Dünyada sosyal medya ve üniversite alanında bir ilk gerçekleşti. Video paylaşım platformu olan TikTok adına Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir fakülte açıldı.

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2021 Perşembe, 14:16
Dünyanın ilk TikTok fakültesi açıldı
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Video paylaşım platforumu TikTok bir adım öteye taşınıyor ve eğitim alanına yöneliyor. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de dünyanın ilk TikTok fakültesi açıldı. Artık fakültede eğitim alınıp nitelikli bir TikToker olunabilecek.

Fakültenin açılışını Ukraynalı şarkıcı ve üniversitenin rektörlüğünü yapmış olan Mikhail Poplavsky yaptı. Kiev'deki Kültür Üniversitesi’nde açılan fakülte, üniversitenin öğrencileri için ücretsiz olacak.

“HAYATTA LİDER OLMAK İSTİYORSAN…”

Then24’ün haberine göre, fakültenin dekanı Liliya Mojayeva öğrencilerle yaptığı bir konuşmada bu yeni eğitim dalına yönelik aşırı talebe dikkat çekti.

Mojayeva “Dünya çok hızlı gelişiyor. Yeni sosyal ağlar ortaya çıkıyor ve TikTok lider konumda. Hayatta lider olmak istiyorsan TikTok tam sana göre.” ifadelerini kullandı.


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