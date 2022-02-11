Durex'in Haydar Dümen reklamı gündem oldu: 'Başımız sağ olsun'

11 Şubat 2022 Cuma, 17:52

Posta gazetesi köşe yazarı, psikiyatrist Haydar Dümen hayatını kaybetti. Dümen'in cenazesinin 10 Şubat Perşembe günü defnedildiği öğrenildi. Uzun yıllar Posta'da yazan Dümen, okuyuculara cinsellik konusunda verdiği tavsiye ve çözümlerle biliniyordu.



Dümen, Türkiye'nin Güzin Abla'dan sonra en tanınmış dert dinleyen gazete köşe yazarı olarak tanındı. Özellikle cinsel yaşam konusundaki problemleri farklı bir mizah anlayışı ile kaleme alarak cevaplamasından dolayı geniş bir okuyucu kitlesine sahip oldu.



DUREX'İN REKLAMI GÜNDEM OLDU

Prezervatif markası Durex, cinsel yaşam üzerine çalışmaları ve sıra dışı üslubuyla tanınan yazar ve psikiyatrist Dümen'in ölümünün ardından, "Dr. Haydar Dümen’i kaybettik - Başımız Sağolsun" reklamı verdi.

Google'da "Haydar Dümen" ismini aratanlar ilk olarak "Dr. Haydar Dümen’i kaybettik-Başımız Sağolsun" reklamı ile karşılaştı. Reklama tıklayanlar Durex'in resmi sitesine yönlendiriliyor.