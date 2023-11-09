Eskişehir'de hasat başladı: Vitamin deposu, magnezyum zengini...

Yayınlanma: 09.11.2023 - 15:56

Güncelleme: 09.11.2023 - 16:23

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Ata Tohumu Ata Toprağında" projesiyle safran, maniye domatesi ve çavuş üzümünün ardından, Eskipazar lahanası için de geçen yıl coğrafi işaret başvurusu yapılmıştı. B1, B2, A, E ve C vitaminleri ile potasyum, fosfor, sodyum ve magnezyum açısından çok zengin bir sebze olan Eskipazar lahanası için hasat etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Tuğçe Yılmaz, "Eskipazar gerçekten çok bereketli bir yer. Cumhuriyet'imizin yüzüncü yılında bir kadın üreticinin hasat etkinliğine katılmak bir kadın kaymakam olarak beni ziyadesiyle mutlu etti. Umarım bu hasadımız gerçekten çok bereketli ve diğer çiftçilerimize de örnek olurlar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Doğala dönüş aşamasındayız, umarım Eskipazar diğerleriyle birlikte, organik ürünleriyle birlikte çok daha güzel işler yapacaktır" dedi.

Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Eskipazar'ın kendine özgü ürünlerin olduğunu ve bunları geliştirmek için de çabalar sarf ettiklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Özellikle Eskipazar lahanası bu coğrafyada sadece Karabük'te değil, sadece Safranbolu'da değil, etrafta da bir Çerkeş, Gerede pazarında, bir Kastamonu'da duyulmuş olan bir ürün grubumuz. Geçen sene itibariyle bir logo belirledik ve bir coğrafi işaret başvurusunu biz Türk Patent Enstitüsüne yapmış bulunmaktayız. Tabii elimizde yeterli miktarda patentin olmaması, belki gazete kupürlerinin çok fazla bir şekilde olmaması. Bu çalışma sürecini bir miktar uzattı ama biz kararlıyız. Eskipazar lahanasına hepimizin çalışmasıyla coğrafi işareti alacağımıza inanıyoruz."

Konuşmaların ardından lahana hasadı yapıldı.