Manisa’da hasat bitiyor, bağ budama başlıyor!

Yayınlanma: 09.11.2023 - 11:29

Güncelleme: 09.11.2023 - 11:29

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bağ budama işleri hazırlıkları başladı. Üzüm hasat döneminin bitmek üzere olduğu bu günlerde, bir taraftan bağ budama hazırlıkları bir taraftan da bağ budama işleri ve ip kesme işleri başladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme tezgahı kuran 78 yaşındaki Mustafa Sargın bağ budama ve ip kesme sezonunun başladığı şu günlerde, tezgahını bu kez de bağ testeresi ve çapraz adı verilen testere bilemek için açtı. 31 yıllık bıçak bileme ustası olan 78 yaşındaki Mustafa Sargın, her yıl tezgah kurduğu Soğuksu Mahallesi Murat Tosun Caddesi'ndeki yerinde müşterilerine hizmet vermeye başladı. Kurban Bayramı öncesi bıçak, tahra ve satır bileyen Mustafa Sargın, şimdi de bağ budama ve ip kesme sezonu başlamasıyla birlikte bağ testereleri bilemeye başladı. Mustafa Sargın, "Alaşehir’in dünyaca ünlü Sultaniye üzüm bağlarında budama ve ip kesme sezonu başladı. Testere bileme bir sanat işidir. Ustanın iyisi testere dişinden belli olur. Testereyi bilemenin önemi testerenin düzgün kesmesidir. Testerede üç çeşit bileme vardır. İnce diş olursa iyi keser insanı yormaz, kalın diş olursa takılır, adamı yorar. Orta diş normaldir, budak yapılmaz. Bağ testere bıçağını 20 TL, Çapraz dediğimiz köpek dişli testereyi 25 TL’ye biliyoruz. Burada hem bıçak ve testere biliyorum, hem de satıyorum" dedi.

Bağını budamak için hazırlıklara başladıklarını ve testeresini biletmek için geldiğini kaydeden çiftçi Sabahattin Geriş, "Sezon başladı. Testeremi biletmeye geldim. Alet düzgün olmayınca, iş yürümez, verim düşer. Testere iyi bilenirse budak kesmek ve ip kesmek daha kolay olur, insanı yormaz" diye konuştu.