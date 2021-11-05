Dwayne Johnson, filmlerinde artık gerçek silah kullanmayacak
Alec Baldwin'in Halyna Hutchins'i yanlışlıkla öldürdüğü kazanın etkileri sürüyor. Son olarak dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson, kendisine ait yapım şirketinin setlerde bir daha gerçek silah kullanmayacağını açıkladı. Buna göre Johnson artık tercihini plastik silahtan yana kullanacak.
Başrollerini Ryan Reynolds ve Gal Gadot ile paylaştığı Red Notice'ın galasına katılmak üzere Los Angeles’a gelen Dwayne Johnson (The Rock) kendi yapım şirketi Seven Bucks Productions'ın bir daha gerçek silah kullanmayacağını söyledi.
'KORKUNÇ'
Rust setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in yanlışlıkla silahla vurularak öldürülmesi hakkında yaşananları çok korkunç olduğunu söyleyen Johnson, Baldwin’i yıllardır tanıdığını ve onun arkadaşı olduğunu belirtti. Dwayne Johnson, kalbinin bu olayda adı geçen herkesin aileleriyle birlikte olduğunu ifade etti.
'YAŞANANLAR BAKIŞ AÇISI YARATTI'
Reuters'ta yer alan habere göre Johnson, "Diğer prodüksiyon şirketleri adına konuşamam, ancak size söyleyebileceğim şey, bu yaşananlar bize yeni bir mercek ve önümüzdeki dönem nasıl hareket edebileceğimiz konusunda bakış açısı yarattı" dedi.
Yıldız oyuncu, bundan sonra yapım şirketinin plastik tabanca kullanacağını ve böylece kimsenin dolu mu boş mu diye endişelenmek zorunda kalınmayacağını dile getirdi.
İlgili Haberler
- Film setinde görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin'in eşi Hilaria: Lanetlendi
- Yönetmenin ölümüne neden olmuştu: Alec Baldwin, Hollywood'u sarsan cinayetle ilgili ilk kez konuştu
- Alec Baldwin'in film setindeki kaza sırasında silahını kameraya doğrulttuğu ortaya çıktı
- Trump'ın oğlu, 'Alec Baldwin insanları öldürür' yazılı tişörtler satmaya başladı
Video Haberler
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
En Çok Okunan Haberler
- A-101'de ürün skandalı
- DSÖ açıkladı: 500 bin kişi ölebilir
- Bakan Elvan gitti-geldi
- Eski AKP'li isimden Erdoğan'ın sağlığına dair yeni iddia
- DSÖ Türkiye Temsilcisi’nden korkutan uyarı
- Hedefteki devlet büyüğü kim?
- Döviz bürolarına AKP'den kepenk indirmeme baskısı
- Erdoğan'ın planını açıkladı
- Milli Eğitim Bakanı'ndan ara tatil açıklaması
- Atatürkçüye yer yok!