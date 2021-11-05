Dwayne Johnson, filmlerinde artık gerçek silah kullanmayacak

05 Kasım 2021 Cuma, 11:49

Başrollerini Ryan Reynolds ve Gal Gadot ile paylaştığı Red Notice'ın galasına katılmak üzere Los Angeles’a gelen Dwayne Johnson (The Rock) kendi yapım şirketi Seven Bucks Productions'ın bir daha gerçek silah kullanmayacağını söyledi.

'KORKUNÇ'

Rust setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in yanlışlıkla silahla vurularak öldürülmesi hakkında yaşananları çok korkunç olduğunu söyleyen Johnson, Baldwin’i yıllardır tanıdığını ve onun arkadaşı olduğunu belirtti. Dwayne Johnson, kalbinin bu olayda adı geçen herkesin aileleriyle birlikte olduğunu ifade etti.

'YAŞANANLAR BAKIŞ AÇISI YARATTI'

Reuters'ta yer alan habere göre Johnson, "Diğer prodüksiyon şirketleri adına konuşamam, ancak size söyleyebileceğim şey, bu yaşananlar bize yeni bir mercek ve önümüzdeki dönem nasıl hareket edebileceğimiz konusunda bakış açısı yarattı" dedi.

Yıldız oyuncu, bundan sonra yapım şirketinin plastik tabanca kullanacağını ve böylece kimsenin dolu mu boş mu diye endişelenmek zorunda kalınmayacağını dile getirdi.