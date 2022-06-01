Zeynep Tunuslu kimdir? Zeynep Tunuslu kaç yaşında? Zeynep Tunuslu'nun oğlu kim?

01 Haziran 2022 Çarşamba, 11:13

1967 yılında Ankara'da doğan Zeynep Tunuslu, 12 Mart Muhtırası'nı gerçekleştiren generaller arasındaki Muhsin Batur'un emir subayı, Kurmay Albay Mustafa Kemal Tunusluoğlu'nun kızıdır. Hacettepe Üniversitesi İngiliz filolojisi bölümünde okumaya başlayan Tunuslu, 1980 Darbesi sonrası okulu bıraktı.

Üniverite eğitimini yarıda bırakıp Milano'ya giden Tunus'lu Türkiye'ye döndükten sonra tekstil sektöründe çalışmaya başladı. Mudo'nun sahibi Mustafa Taviloğlu ile tanışmasıyla kendisine moda dünyasında çalışmaya başladı.

1993 yılında Uzay Heparı ile evlenmesi ile gündeme geldi. Çiftin Uzay Kanat isimli bir oğulları oldu. Uzay Heparı 1994 yılında geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Tunuslu, fotoğrafçı Ahmet Ağaoğlu ile 2003 yılında evlendi. Çift sadece 8 ay evli kaldı.

Zeynep Tunuslu, 2011 yılında Survivor Ünlüler-Gönüllüler programına katıldı.

