Zeynep Tunuslu kimdir? Zeynep Tunuslu kaç yaşında? Zeynep Tunuslu'nun oğlu kim?
Zeynep Tunuslu kimdir? Zeynep Tunuslu kaç yaşında? Zeynep Tunuslu'nun oğlu kim?
1967 yılında Ankara'da doğan Zeynep Tunuslu, 12 Mart Muhtırası'nı gerçekleştiren generaller arasındaki Muhsin Batur'un emir subayı, Kurmay Albay Mustafa Kemal Tunusluoğlu'nun kızıdır. Hacettepe Üniversitesi İngiliz filolojisi bölümünde okumaya başlayan Tunuslu, 1980 Darbesi sonrası okulu bıraktı.
Üniverite eğitimini yarıda bırakıp Milano'ya giden Tunus'lu Türkiye'ye döndükten sonra tekstil sektöründe çalışmaya başladı. Mudo'nun sahibi Mustafa Taviloğlu ile tanışmasıyla kendisine moda dünyasında çalışmaya başladı.
1993 yılında Uzay Heparı ile evlenmesi ile gündeme geldi. Çiftin Uzay Kanat isimli bir oğulları oldu. Uzay Heparı 1994 yılında geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.
Tunuslu, fotoğrafçı Ahmet Ağaoğlu ile 2003 yılında evlendi. Çift sadece 8 ay evli kaldı.
Zeynep Tunuslu, 2011 yılında Survivor Ünlüler-Gönüllüler programına katıldı.
Video Haberler
- Kuyumcu aracından '9 kilo altın' yağmaladılar
- Kaleci hakkında çarpıcı suçlama!
- Çökertilen çeteyle ilgili kan konduran ayrıntılar
- Seyir halindeki cip alev alev yandı
- Yakayı işte böyle ele verdi
- 'Milleti açlıkla sınayanlar, Amerika'ya dolar kaçırıyor'
- Ekrem İmamoğlu için karar günü
- Baba dehşet saçtı: 2 oğlunu bıçakladı
- İstanbul'da hareketli dakikalar
- Kemiklerin arasında poşet poşet esrar!
En Çok Okunan Haberler
-
- İlk ifadeleri ortaya çıktı!
- Ucuz benzin için araçların plakaları çalınıyor
- Galata Kulesi'nin önünde kendini yaktı
- Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü!
- Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı
- Özbek tarih verdi... 'Cuma günü açıklayacağım'
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler
- 'Feriştahınız gelse diz çöktüremez bize'
- 'Sana ne Erdoğan? Sana ne?!'
- Antalya'da bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü!