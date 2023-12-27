Ece Taşer kimdir, kaç yaşında, nereli? Sosyal medya fenomeni Ece Taşer evli mi?

Eşiyle beraber yaptığı paylaşımlarla tanınan sosyal medya fenomeni Ece Taşer gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Ece Taşer'in hayatını merak etti. Peki, Ece Taşer kimdir, kaç yaşında, nereli? Sosyal medya fenomeni Ece Taşer evli mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2023 - 10:52
Ece Taşer kimdir, kaç yaşında, nereli? Sosyal medya fenomeni Ece Taşer evli mi?
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Sosyal medya fenomeni Ece Taşer, eşiyle birlikt eçektiği videolarla gündem oldu. Son günlerde oldukça konuşulan Ece Taşer'in hayatı yurttaşları meraklandırdı. Peki, Ece Taşer kimdir, kaç yaşında, nereli? Sosyal medya fenomeni Ece Taşer evli mi? İşte ayrıntılar...

ECE TAŞER KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni olan Ece Taşer, Instagram’ın yanı sıra TikTok ve YouTube platformlarında da tanınıyor. 29 yaşında ve 5 yıldır eşi Ali ile evli olan Taşer, polisliği bırakan kocasıyla beraber Muğla’nın Köyceğiz ilçesine yerleşme kararı aldı.

"ecemtaser" kullanıcı adıyla Instagram'da takip edilen fenomenin 187 bin takipçisi bulunuyor. Son olarak eşi olmadan tatile çıkan Ece Taşer, bu duruma tepki gösterildiği için "Sorun sizin zihniyetinizde" yanıtını verdi.

Gelen tepkilerin ardından Ece Taşer sosyal medya hesabını kapattı.


Ece Taşer kimdir? sosyal medya fenomeni

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