Efeler'de ekim zamanı! 50 dönümlük arazide yetişecek...

Yayınlanma: 17.09.2024 - 17:20

Güncelleme: 17.09.2024 - 17:20

Tarlada çalışan işçilerle yakından ilgilenen ve onlara destek olan Başkan Yetişkin, kendi elleriyle enginar fidelerini toprağa dikti. Dikim işleminin tamamlanmasının ardından, özenle yetiştirilen enginarlar, hasat edildikten sonra Efeler Belediyesi’ne ait Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda işlenecek. Bu fabrikada, kadın işçilerin emeğiyle hazırlanan ürünler, tüketime hazır hale getirilecek. Hazırlanan enginarlar, Efe Bakkallar mağazasında ve efelerpazari.com adresli çevrimiçi satış mağazasında satışa sunulacak.

Sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdaya ulaşımın toplum sağlığı açısından kritik olduğunu ifade eden Başkan Yetişkin, tarım faaliyetlerinin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve sağlık açısından da büyük bir katkı sağladığını belirtti.