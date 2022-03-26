Elektrik desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte elektrik fatura yardımı şartları

26 Mart 2022 Cumartesi, 17:50

Elektrik desteği nereye yapılacak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklandı. AKP iktidarının bilim ve mantık dışı ekonomi yönetimi nedeniyle elektrik faturaları ikiye katlandı. Hayat pahalılığı nedeniyle zaten geçim sıkıntısı yaşayan yurttaşlar, 2022 yılında yükselen elektrik faturaları nedeniyle zor günler geçiriyor.

ELEKTRİK FATURA YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Kronik sağlık sorunları nedeniyle evinde medikal cihazlar kullanmak zorunda olan yurttaşlar için 2019 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından elektrik faturası desteği başlatıldı.

2022 elektrik fatura desteğinden sadece kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olanlar yararlanabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aile.gov.tr internet sitesinde, destekten faydalanabilen kişiler şöyle ifade ediliyor:

"Söz konusu destek programından, SYD Vakıfları tarafından 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; düzenli merkezi yardım ve aylıklara (Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (MAAY), Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı (ÖYAÇ), Şartlı Eğitim - Şartlı Sağlık Yardım Programı (ŞESY), Çoklu Doğum Yardım Programı, Kronik Hastalık Yardım Programı, Engelli Aylıkları, Yaşlı Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı)ilişkin hak sahipliği belirlenen ve bu hak sahipliği devam eden haneler faydalandırılmaktadır."

ELEKTRİK FATURA DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Geçen yıl 2,5 milyar TL bütçe ayrılan elektrik fatura yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYD) yapılıyor. SYD vakıf temsilciliklerinin, il valiliklerinin içinde bulunduğunu belirtelim.

Elektrik fatura desteği ödemesi, hak sahibinin PTT kartına yatırılıyor. Veyahut başvuran kişi, faturasını PTT'ye götürerek ödemesini alabilecek.

ELEKTRİK FATURA YARDIMI NE KADAR?

1-2 kişilik muhtaç hanelere aylık 75 kilovatsaat: 103 TL

3 kişilik muhtaç hanelere aylık 100 kilovatsaat: 137,33 TL

4 kişilik muhtaç hanelere aylık 125 kilovatsaat: 171,67 TL

5 ve daha fazla kişilik muhtaç hanelere aylık 150 kilovatsaat: 206 TL

Elektrik tüketim desteği programı kapsamında yapılan ödemelere ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu kapsamda ülkemizde son 3 senede yıllık ortalama 2,1 milyon haneye toplamda 6,4 milyar lira kaynak tahsis edilmiştir. Elektrik desteği programının kapsamını, kronik hastalığı sebebiyle cihaz kullanan, maddi imkanı yetersiz vatandaşlarımızın elektriğe erişiminde sıkıntı yaşamalarının önüne geçecek şekilde genişletiyoruz. Bu şekilde 50,4 milyon liralık ilave kaynakla 20 bin aileyi daha elektrik desteği kapsamına alıyoruz" dedi.