Elite'in 6. sezon çıkış tarihi belli oldu

26 Eylül 2022 Pazartesi, 16:48

Netflix'in popüler gençlik dizisi Elite birkaç oyuncusu olmadan ekranlara geri dönüyor. Netflix'in bugün duyurduğu habere göre, 6'ncı sezon 18 Kasım Cuma günü yayınlanacak.

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Elite. 6. sezon. 18 Kasım. — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) September 26, 2022

6'ncı sezonun konusunda, "Samuel'in ölümünden sonra Las Encinas, geçmişin felaketlerini örtbas ederek yeni bir okul yılına girmeye çalışıyor. Ancak, sınıflardaki çatışma sistemik: Irkçılık, cinsiyetçilik, aile içi istismar veya LGTBİ-fobisi, bu sezon prestijli kurumun koridorlarında dolaşacak zor konulardan sadece birkaçı. Sistemi yönetenler bu sorunları ele almak için harekete geçmezlerse, bunu öğrencilerin kendileri yapmak zorunda kalacak" ifadeleri yer aldı.

YENİ SEZONUN KADROSU

5'inci sezon finalindeki uçurumun ardından diziden ayrılan tek karakterin Itzan Escamilla tarafından canlandırılan Samuel olmadığı biliniyor: Omar Ayuso'nun canlandırdığı Omar, Claudia Salas'ın canlandırdığı Rebeka ve Georgina Amorós'un canlandırdığı Cayetana da Netflix'in basın açıklamasında yer almadı.

6'ncı sezon için geri dönen oyuncular arasında André Lamoglia (Iván), Valentina Zenere (Isadora), Carla Díaz (Ari), Martina Cariddi (Mencía), Adam Nourou (Bilal) ve Manu Ríos (Patrick) yer alıyor. Kadroya yeni olarak Ander Puig, Carmen Arrufat, Álvaro de Juana, Ana Bokesa ve Álex Pastrana katılacak.