Elon Musk'tan 'Güç Yüzükleri' yorumu
Ünlü milyarder Elon Musk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda son dönemin en popüler dizisi Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri’ni sert bir şekilde eleştirdi.
Tesla ve Space X’in CEO’su Elon Musk, 1 milyar dolarlık bütçesiyle en pahalı televizyon dizisi olan ve sosyal medyayı ikiye bölen ‘Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri’ni, “Tolkien mezarında ters döndü” ifadeleriyle eleştirdi.
Twitter üzerinden yapımcılığını Amazon Studios’un üstlendiği Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri’ne dair değerlendirmede bulunan Elon Musk, Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi eserlerinin yazarı J.R.R. Tolkien’e atıfta bulundu. Musk, “Tolkien mezarında ters dönüyor” yazdı.
Musk, değerlendirmelerine şöyle devam etti: “Neredeyse bütün erkek karakterler korkak, pislik ya da her ikisi. Yalnızca Galadriel cesur, zeki ve iyi.”
Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi, ilk gününde dünya genelinde 25 milyon izleyiciye ulaşarak Amazon Prime Video'nun en iyi açılış yapan dizisi oldu.
Sadece ilk sezonu 465 milyon dolara mal olan ve ikinci sezon çalışmaları hâlihazırda devam eden The Rings of Power'ın ilk günden beri karşılaştırıldığı House of the Dragon, ilk bölümüyle ABD'de 10 milyon izleyiciye ulaşmış ikinci bölümde de izleyici sayısını yüzde 2 attırmış, fakat dizinin global izlenme sayıları açıklanmamıştı.
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