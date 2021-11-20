Emel Sayın: 'Yeter' demek için baskı ile evlendim
Türk Sanat Müziği'nin en önemli sanatçılarından ve Yeşilçam'ın usta oyuncularından olan Emel Sayın, konuk olduğu 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programında özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 1979 yılında Selçuk Aslan ile evlenen usta sanatçı o dönemle ilgili, "Hiç yaşamamış olmak isterdim! 'Yeter' demek için baskı ile evlendim" dedi. Sayın ayrıca, hayatının anlatılacağı bir film için de hazırlıklara başlandığını duyurdu.
Usta sanatçı Emel Sayın, BloombergHT'de yayınlanan 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programının 700. bölüm özel konuğu oldu. Sayın, dikkat çeken açıklamalar yaptı.
"GEREKSİZ BİR İLİŞKİM OLDU"
Sayın, Aslı Şafak'ın "Hayatınızdan bir yılı silecek olsanız hangi yıl olurdu?" sorusu üzerine "1979... Orada benim hiç istemediğim başlayan bir hikaye var!" derken, sözlerine şöyle devam etti:
"Kayıp bir zaman... Hiç olmaması gereken bana hiçbir şey katmayan, gereksiz bir ilişkim oldu."
"BASKIYLA EVLENDİM!"
Emel Sayın ayrıca, "Bir şeylerden intikam almak için hırsımı yenemediğim için başlattığım bir şeydir o... Bir beraberlik, evliliğe giden bir şey olmaması gerekirdi. 'Yeter!' demek için baskı ile evlendim" ifadelerini kullandı.
"IŞIKSIZ UYUYAMIYORUM"
Öte yandan Emel Sayın, son iki yıldır yalnızlık korkusu nedeniyle ışıksız uyuyamadığını söyledi. Ünlü sanatçı, "Korkularım yüzünden gece 12'ye kadar evdeki hiçbir ışığı kapatmıyorum. Sürekli komşularımın evlerine de bakıyorum. Onların da hep evde olmasını istiyorum" diye konuştu.
Uzun bir aradan sonra ilk kez bir TV programına katılan 75 yaşındaki sanatçı, "Yılbaşı geceleri beni çok duygulandırır. En yalnız hissettiğim geceler yılbaşı geceleri. O yüzden hep çalmayı tercih ettim o gecelerde' dedi. Özellikle son iki senedir yalnızlık duygusuna kapıldığını söyleyen Sayın, 'Gece tüm ışıklarımı açıyorum. Çünkü, ben mutlaka akşam olunca komşularımın, diğer evlerin ışıklarına bakıyorum. Evde olsunlar istiyorum. Onları öyle görünce ben de gece 12'ye kadar ışığımı kapatmıyorum. Onlar da benim ışığımı görsünler istiyorum. Çok çalıştım, hem mutluyum hem bu kadarı doğru değildi belki" dedi.
BİYOGRAFİ FİLMİ GELİYOR
Sanatçı ayrıca biyografi filminin çekileceğini açıkladı. Belgesel tadında bir film olacağını belirten Sayın, "Bunun üzerine yoğunlaştım. Bunun için sahneye biraz uzak duruyorum" dedi.
ÜÇ EVLİLİK YAŞADI
Sayın, 1966'da İsmet Kasapoğlu ile evlenmişti. 1975'te boşanan ikili, bir yıl ayrı kaldıktan sonra 1976'da tekrar nikah masasına oturmuştu.
Kasapoğlu ile yollarını 1979'da ayıran Emel Sayın, 1979'un 20 Haziran'ında gazinocular kralı Fahrettin Aslan'ın oğlu Selçuk Aslan ile evlenmişti. Ancak ikili, 1981’de boşanmıştı.
Ünlü şarkıcı daha sonra 4 Haziran 1986 tarihinde Amerikalı David Younnes ile dünyaevine girmişti. İkili, 1999 yılında evliliklerini bitirmişti.
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