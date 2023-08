Yayınlanma: 20.08.2023 - 19:16

Güncelleme: 20.08.2023 - 19:16

Ron Cephas Jones 66 yaşında hayata veda etti. Cephas Jones daha çok NBC'de yayımlanan ve farklı zaman dilimlerinde tek bir ailenin yaşamlarını takip ederek çocuk yetiştirmenin sevinç ve zorluklarını anlatan komedi dizisi This Is Us'ta canlandırdığı William "Shakespeare" Hill rolüyle tanınıyordu. Peki, Ron Cephas Jones kim, nereli? Ron Cephas Jones öldü mü, neden?

RON CEPHAS JONES KİM?

Ron Cephas Jones 8 Ocak 1957'de Paterson, New Jersey'de doğdu. This Is Us (2016-2022) adlı drama dizisindeki William Hill rolüyle tanınan Amerikalı aktör, bu rolüyle dört kez üst üste Primetime Emmy Ödülü'ne aday gösterildi. 2018 ve 2020 yıllarında Drama Dizilerinde En İyi Konuk Oyuncu dalında iki kez ödül kazandı.

1985'te New York'a döndükten sonra Billie Holiday'in "Don't Explain" şarkısından uyarlanan bir oyunda rol aldı. Performansı bir oyuncu yönetmeninin dikkatini çekti ve Jones'a 1994'te Cheryl West'in Holiday Heart adlı oyununun Tazewell Thompson prodüksiyonunda başrol teklif edildi. Jones, Chicago, Illinois'deki Steppenwolf Theatre Company ile çeşitli tiyatro yapımlarında sahne aldı; New York City, New York'taki The Public Theatre ile Shakespeare'in Richard III oyununun baş karakteri olarak ve diğer Off Broadway yapımlarında yer aldı. Jones, birçok Broadway tiyatro yapımında yedek oyuncu veya yedek oyuncu olarak görev yaptı. Jones 2014 yılında CalArts Center for New Performance aracılığıyla Travis Preston'ın yönettiği Prometheus Bound oyununda Prometheus rolünü oynadı. 2022 yılında Lynn Nottage'ın Clyde's oyunundaki rolüyle Tony Ödülü adaylığı aldı.

Film kredileri arasında He Got Game (1998), Sweet and Lowdown (1999), Half Nelson (2006) ve Across The Universe (2007) bulunmaktadır. Televizyonda, 2013 televizyon dizisi Low Winter Sun'ın "The Goat Rodeo" bölümünde Reverend Lowdown olarak yer aldı ve 2015 televizyon dizisi Mr Robot'ta "fsociety" üyesi Romero'yu canlandırdı. Ayrıca Banshee dizisinin 3. sezonunda Philadelphia kralı Bay Frasier olarak yer aldı. Marvel's Luke Cage'in 1. sezonunda Harlem satranç ustası Bobby Fish'i canlandırdı. Jones, NBC drama dizisi This Is Us'ta Randall Pearson'ın (Sterling K. Brown) biyolojik babası William Hill olarak yer aldı. Jones, This Is Us'taki performansıyla büyük beğeni topladı ve performansıyla 2018 ve 2020'de Drama Dizilerinde En İyi Konuk Oyuncu dalında Primetime Emmy Ödülü aldı.

Jones, Hulu gençlik drama dizisi Looking for Alaska'nın yanı sıra Apple TV+ suç drama dizisi Truth Be Told'da Octavia Spencer, Lizzy Caplan ve Aaron Paul ile birlikte rol aldı.

RON CEPHAS JONES NEDEN ÖLDÜ?

Jones, 19 Ağustos 2023'te 66 yaşında "uzun süredir devam eden akciğer sorunu" nedeniyle hayatını kaybetti.

RON CEPHAS JONES HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1996 - Law & Order

1996 - New York Undercover

1997 - NYPD Blue

1997 - Law & Order

1999 - Double Platinum

2003 - Word of Honor

2006 - Law & Order: Criminal Intent

2008 - A Raisin in the Sun

2012 - NYC 22 Arthur Anson

2013 - Low Winter Sun

2014 - The Blacklist

2015 - Banshee

2015–2016 - Mr. Robot

2016–2017 - The Get Down

2016–2018 - Luke Cage

2016–2022 - This Is Us

2019 - Looking for Alaska

2019–2023 - Truth Be Told

2021 - Amphibia

2021 - Lisey's Story

2021–2022 - Law & Order: Organized Crime

2022 - Better Things

RON CEPHAS JONES HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1994 - Murder Magic (Buddy Dixon)

1996 - Naked Acts (Joel)

1998 - He Got GamePrison (Guard Bowell)

1999 - A Day in Black and White(Mustafa)

1999 - Sweet and Lowdown (Alvin)

2001 - Little Senegal (Westley)

2002 - Paid in Full (Ice)

2004 - Anonymous (Frank)

2004 - The Ballad of Pinto Red (Earl House)

2005 - Preaching to the Choir (Pug)

2006 - Half Nelson (Lloyd Dickson)

2007 - Across the Universe (Black Panther)

2010 - Ashes (Floyd)

2012 - Watching TV with the Red Chinese (Little)

2013 - Titus (Titus)

2014 - Glass Chin (Ray Ellington)

2014 - National Theatre Live: Of Mice and Men (Crooks)

2018 - Dog Days (Walter)

2018 - Venom (Jack)

2018 - The Holiday Calendar (Gramps)

2019 - Dolemite Is My Name (Ricco)