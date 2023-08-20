Ron Cephas Jones kim, nereli? Ron Cephas Jones öldü mü, neden?
Ron Cephas Jones, This Is Us dizisiyle tanınıyordu. Ünlü oyuncu 66 yaşında yaşamını yitirdi. Peki Ron Cephas Jones kim, nereli? Ron Cephas Jones öldü mü, neden? İşte ayrıntılar...
Ron Cephas Jones 66 yaşında hayata veda etti. Cephas Jones daha çok NBC'de yayımlanan ve farklı zaman dilimlerinde tek bir ailenin yaşamlarını takip ederek çocuk yetiştirmenin sevinç ve zorluklarını anlatan komedi dizisi This Is Us'ta canlandırdığı William "Shakespeare" Hill rolüyle tanınıyordu. Peki, Ron Cephas Jones kim, nereli? Ron Cephas Jones öldü mü, neden?
RON CEPHAS JONES KİM?
Ron Cephas Jones 8 Ocak 1957'de Paterson, New Jersey'de doğdu. This Is Us (2016-2022) adlı drama dizisindeki William Hill rolüyle tanınan Amerikalı aktör, bu rolüyle dört kez üst üste Primetime Emmy Ödülü'ne aday gösterildi. 2018 ve 2020 yıllarında Drama Dizilerinde En İyi Konuk Oyuncu dalında iki kez ödül kazandı.
1985'te New York'a döndükten sonra Billie Holiday'in "Don't Explain" şarkısından uyarlanan bir oyunda rol aldı. Performansı bir oyuncu yönetmeninin dikkatini çekti ve Jones'a 1994'te Cheryl West'in Holiday Heart adlı oyununun Tazewell Thompson prodüksiyonunda başrol teklif edildi. Jones, Chicago, Illinois'deki Steppenwolf Theatre Company ile çeşitli tiyatro yapımlarında sahne aldı; New York City, New York'taki The Public Theatre ile Shakespeare'in Richard III oyununun baş karakteri olarak ve diğer Off Broadway yapımlarında yer aldı. Jones, birçok Broadway tiyatro yapımında yedek oyuncu veya yedek oyuncu olarak görev yaptı. Jones 2014 yılında CalArts Center for New Performance aracılığıyla Travis Preston'ın yönettiği Prometheus Bound oyununda Prometheus rolünü oynadı. 2022 yılında Lynn Nottage'ın Clyde's oyunundaki rolüyle Tony Ödülü adaylığı aldı.
Film kredileri arasında He Got Game (1998), Sweet and Lowdown (1999), Half Nelson (2006) ve Across The Universe (2007) bulunmaktadır. Televizyonda, 2013 televizyon dizisi Low Winter Sun'ın "The Goat Rodeo" bölümünde Reverend Lowdown olarak yer aldı ve 2015 televizyon dizisi Mr Robot'ta "fsociety" üyesi Romero'yu canlandırdı. Ayrıca Banshee dizisinin 3. sezonunda Philadelphia kralı Bay Frasier olarak yer aldı. Marvel's Luke Cage'in 1. sezonunda Harlem satranç ustası Bobby Fish'i canlandırdı. Jones, NBC drama dizisi This Is Us'ta Randall Pearson'ın (Sterling K. Brown) biyolojik babası William Hill olarak yer aldı. Jones, This Is Us'taki performansıyla büyük beğeni topladı ve performansıyla 2018 ve 2020'de Drama Dizilerinde En İyi Konuk Oyuncu dalında Primetime Emmy Ödülü aldı.
Jones, Hulu gençlik drama dizisi Looking for Alaska'nın yanı sıra Apple TV+ suç drama dizisi Truth Be Told'da Octavia Spencer, Lizzy Caplan ve Aaron Paul ile birlikte rol aldı.
RON CEPHAS JONES NEDEN ÖLDÜ?
Jones, 19 Ağustos 2023'te 66 yaşında "uzun süredir devam eden akciğer sorunu" nedeniyle hayatını kaybetti.
RON CEPHAS JONES HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
1996 - Law & Order
1996 - New York Undercover
1997 - NYPD Blue
1997 - Law & Order
1999 - Double Platinum
2003 - Word of Honor
2006 - Law & Order: Criminal Intent
2008 - A Raisin in the Sun
2012 - NYC 22 Arthur Anson
2013 - Low Winter Sun
2014 - The Blacklist
2015 - Banshee
2015–2016 - Mr. Robot
2016–2017 - The Get Down
2016–2018 - Luke Cage
2016–2022 - This Is Us
2019 - Looking for Alaska
2019–2023 - Truth Be Told
2021 - Amphibia
2021 - Lisey's Story
2021–2022 - Law & Order: Organized Crime
2022 - Better Things
RON CEPHAS JONES HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1994 - Murder Magic (Buddy Dixon)
1996 - Naked Acts (Joel)
1998 - He Got GamePrison (Guard Bowell)
1999 - A Day in Black and White(Mustafa)
1999 - Sweet and Lowdown (Alvin)
2001 - Little Senegal (Westley)
2002 - Paid in Full (Ice)
2004 - Anonymous (Frank)
2004 - The Ballad of Pinto Red (Earl House)
2005 - Preaching to the Choir (Pug)
2006 - Half Nelson (Lloyd Dickson)
2007 - Across the Universe (Black Panther)
2010 - Ashes (Floyd)
2012 - Watching TV with the Red Chinese (Little)
2013 - Titus (Titus)
2014 - Glass Chin (Ray Ellington)
2014 - National Theatre Live: Of Mice and Men (Crooks)
2018 - Dog Days (Walter)
2018 - Venom (Jack)
2018 - The Holiday Calendar (Gramps)
2019 - Dolemite Is My Name (Ricco)
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni konut kredisi geliyor
- 'Evet, yanlış yaptınız Sayın Kılıçdaroğlu'
- İmam Dörtbudak hakkında yeni gelişme!
- Avukat Feyza Altun'dan küfürlü paylaşımına açıklama
- Gökçek, Mengü'ye 'cevap' verdi
- Dünyaca ünlü plaj Rizeli iş insanına!
- YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
- 'Enflasyonda domino etkisi yapacak'
- KKM kararının ardından sert tepki!
- Merkez'den KKM payına sınırlama