En kolayı böyle oluyormuş: İşte limon sıkacağında pratik İçli Köfte tarifi...

Yayınlanma: 28.02.2024 - 21:30

Güncelleme: 28.02.2024 - 21:30

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan İçli Köfte, bulgurun özel bir hamur haline getirilerek kıymalı harçla doldurulmasıyla hazırlanan geleneksel bir yemektir. Özellikle Güneydoğu Türkiye'nin yöresel tatlarından biri olan içli köfte, haşlama ve kızartma gibi farklı pişirme yöntemleriyle sunulur. İster ana yemek olarak, ister ara sıcak olarak servis edebilirsiniz. Peki en kolay İçli Köfte nasıl yapılır? İşte limon sıkacağında pratik İçli Köfte tarifi...

Pratik İçli Köfte tarifi için malzemeler:

Dış harcı için:

1,5 su bardağı ince bulgur

1,5 yemek kaşığı irmik

2 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

İç harcı için :

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

200 gram kıyma

1/2 su bardağı ceviz içi

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kimyon

1/2 su bardağı kıyılmış maydanoz

Yapılışı:

İç harcın hazırlanışı:

Harcı hazırlayacağınız tavayı ısıtın ve zeytinyağını ilave edin.

Soğanları pembeleşinceye kadar kavurun.

Kavrulan soğana kıymayı ilave edin ve kıyma suyunu salıp geri çekinceye kadar karıştıra karıştıra pişirmeye devam edin.

Cevizleri ekleyin ve karıştırın.

Baharatları ve salçayı ekleyin.

En son kıyılmış maydanozu ekleyip ocaktan alın.

İçli köftenin hazırlanışı:

İnce bulgur ve irmiği bir kaba alın.

Üzerine sıcak suyu ekleyin ve yaklaşık 15 dakika demleyin.

Biber salçası, un, yumurta, tuz ve kırmızı toz biberi ekleyip güzelce yoğurun.

Limon sıkıcağını ters çevirin ve temiz bir streç filmle kaplayın.

Ellerinizi ıslatın ve ceviz büyüklüğünde hamurdan parçalar kopartın.

Limon sıkacağının içine parmağınızla yayın ve hamuru incelterek şekil verin.

Hazırladığınız harcı hamurun içine yerleştirin ve streç filmi çekerek limon sıkacağından ayırın. Bir parça hamurla içli köftenin tabanını da doldurun ve hazır.

Kızgın yağda 3-4 dakika hamuru iyice kızarana kadar kızartın.

Afiyet olsun!