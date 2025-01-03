Engin Altan Düzyatan'ın çıkışı gündem oldu: 'Hindistan'da 300 milyon Müslüman yaşıyorsa, 295 milyonu beni tanıyordur'

Yayınlanma: 03.01.2025 - 11:50

Güncelleme: 03.01.2025 - 11:51

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Saba Tümer'in televizyon programına konuk oldu.

Türk dizilerinin dünyanın birçok yerinde yayınlandığını ve ilgi gördüğünü belirten Düzyatan, Hindistan ve Pakistan'da tanındığını vurguladı.

"295 MİLYONU BENİ TANIYORDUR"

Özellikle Diriliş Ertuğrul dizisinin çok ilgi gördüğünü vurgulayan Düzyatan, "Hindistan'da 300 milyon Müslüman yaşıyorsa 295 milyonu beni tanıyordur" dedi.

NASIL DOLANDIRILDIĞINI ANLATMIŞTI

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, geçen aylarda kendisini Aydın Belediyesi'nden aradığını belirten kişilere parasını nasıl kaptırdığını anlatmıştı.

Düzyatan, Aydın Belediyesi'nden arandığını zannederek kendisinden istenen 2 tane tekerlekli sandalye yerine 4 tane aldığını ve ücretini dolandırıcıların verdiği banka hesap numarasına yatırdığını söylemişti.

'BU GERÇEK OLAMAZ...'

Engin Altan Düzyatan yaşadığı olayı şöyle anlatmıştı:

"Bir gün eşim Neslişah yanımdayken 'Aydın Belediyesi'nden arıyoruz' diye bir telefon geldi. Çok ciddi bir adam, 'Ben Aydın Belediyesi sekreteri Engin Bey, sizi tanıyoruz, çok hassas bir insansınız. 38 tane tekerlekli sandalye aldık, son 2 tanesi kaldı. Belediye başkanımız onları da sizden rica ediyor' dedi."

“ÇOK KOLAY DOLANDIRILIYORUM”

"Sonra beni belediye başkanı olduğunu söyleyen başka birine bağladı. Adam bana teşekkür etti, sohbet ettik. Ben de 'Ne demek efendim, hatta 3-4 tane alayım' dedim ve parayı yatırdım."

"Neslişah, 'Bu gerçek olamaz' dedi ama ben belediye başkanıyla konuştuğumu sandım. Parayı yatırdım ve sonra arayan da, bağlayan da ortadan kayboldu. Çok kolay dolandırılıyorum."