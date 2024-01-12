Engin Öztürk’ün yeni dizi projesi belli oldu

Son olarak “Sıfırıncı Gün” dizisiyle seyirci karşısına çıkan Engin Öztürk’ün yeni dizisi merak konusuydu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2024 - 14:03
Engin Öztürk’ün yeni dizi projesi belli oldu
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Engin Öztürk’ün dizi setlerine döneceği proje belli oldu.

Öztürk son olarak "Sıfırıncı Gün" dizisiyle seyirci karşısına çıkmıştı. Başarılı oyuncu, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun kurduğu Alim Yapım’ın yeni dizi projesiyle anlaştı.

Yakışıklı oyuncu tıpkı kendisi gibi genç kızların hayranı olduğu Alperen Duymaz’la başrolü paylaşacak.
Projenin detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Dizinin oyuncu kadrosunun çok iddialı isimlerden oluşacağı öğrenildi. Kadın başrol oyuncusu için de iddialı bir isimle görüşülüyor.


engin öztürk Kadir Doğulu Neslihan Atagül

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