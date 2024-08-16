Yayınlanma: 16.08.2024 - 09:50

Güncelleme: 16.08.2024 - 09:50

Bilal Hancı'yla boşanma süreci sırasında Türkiye gündemine oturan Esin Çepni, yeniden araştırma konusu oldu. Sosyal medyada Çepni'nin özel fotoğrafları paylaşıldı. Bu gelişmenin ardından Esin Çepni'nin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Esin Çepni kimdir? Esin Çepni kaç yaşında, nereli?

ESİN ÇEPNİ KİMDİR?

Esin Çepni, 24 Temmuz 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Katıldığı İşte Benim Stilim isimli yarışma programı ile adını duyurdu. Yarışmaya 2016 yılında katılmıştı.Çepni, 2021 yılında ise Bilan Hancı ile evlendi. Lisanslı makyaj uzmanı olan Esin Çepni, sosyal medyayı da aktif bir biçimde kullanıyor. Esin Çepni - Bilal Hancı sık sık evliliklerinde yaşadıkları krizle gündem oluyordu.