'Esinlenmeyi seven bir arkadaş' demişti: Gökhan Türkmen'den Mert Demir'e imalı yorum!

Yayınlanma: 18.02.2025 - 16:33

Güncelleme: 18.02.2025 - 16:34

'Antidepresan' ve 'Ateşe Düştüm' şarkılarıyla tanınan Gökhan Türkmen, son dönemde oyuncu Serenay Sarıkaya ile ilişkisiyle gündemde olan Mert Demir hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

"EMEK HIRSIZLIĞINA KIZAN BİRİYİM"

Türkmen, müzik dünyasında son dönemde adından sıkça söz ettiren meslektaşı Mert Demir hakkında geçtiğimiz günlerde çarpıcı ifadeler kullandı.

Berfu Yenenler'in YouTube programına konuk olan şarkıcıya, "Mert Demir'i müzikal anlamda beğenir misin?" sorusu yöneltildi. Türkmen, bu soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Mert fazla esinlenmeyi seven bir arkadaş. Aslında bunları farkında olmadığım zamanlar bilirdim, severdim. Aslında başarılı buluyorum bu arada. Şu an alelade birisi olarak konuşuyorum. Emek hırsızlığı ya da başka bir şey bizim işle alakalı değil, genel olarak böyle şeylere kızan biriyim. Sadece benim fikrim olarak ben çok tercih etmiyorum."

İMALI YORUM GÜNDEM OLDU

Şarkılar arasındaki benzerlikleri inceleyen sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan müzisyen Koray Çapanoğlu, Mert Demir’in 'Dağıldım Sonunda' parçası ile Yıldız Tilbe ve Toprak düeti 'Hep Seninle Olabilirim'i karşılaştırarak takipçilerine, "Sizce benzerlik var mı?" sorusunu yöneltti.

Bu paylaşımı yorumlayan Gökhan Türkmen, "Neyse!" mesajıyla dikkatleri üzerine çekti. Türkmen’in imalı yorumu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.