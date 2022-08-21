Etli yaprak sarma nasıl yapılır? Etli yaprak sarma malzemeleri nelerdir? Etli yaprak sarma tarifi...
Asma yaprağının en lezzetli hallerinden olan etli yaprak sarma . Osmanlı mutfağı kökenli olup, Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü topraklarda yapılmaktadır. İşte etli yaprak sarmanın tarifi...
Yaprak sarma hem zeytinyağlı hem de etli olarak ülkemizde sevilerek tüketilen yemeklerden. Türk mutfağındaki çoğu geleneksel lezzetin uzun bir tarih yolculuğu bulunuyor. Etli Yaprak Sarma da bunlardan biri. Etli yaprak sarmanın tarih yolculuğu, Osmanlı Devleti dönemine kadar dayanıyor. Dünya’daki herkesin afiyetle yediği bir evrensel bir lezzet olarak kabul gören etli yaprak sarmasının tarifini sizler için hazırladık.
ETLİ YAPRAK SARMA MALZEMELERİ
- 250 gram kıyma
- 250 gram asma yaprağı
- Yarım çay bardağı zeytinyağ
- 2 orta boy soğan
- 1 su bardağı pirinç
- 1 yemek kaşağı biber salçası
- 1,5 su bardağı sıcak su
- Tuz, karabier
ETLİ YAPRAK SARMA TARİFİ...
-Eğer asma yaprağı salamura ise sıcak suda kaynatıp bekletin
-Kıymayı bir kaba alın
-Pirinci yıkayıp ekleyin
-İnce doğranan soğanı kaba ekleyin
-Ardından salça, tuz, karabiberi harca ilave edin
-Harcı tüm malzemelerin karışması için elinizle yoğurun
-Soğuyan yaprakların saplarını kestikten sonra yapraklara kıymalı harcı ekleyip sarın
- Artan yaprakları tencere dibine yerleştirin
- Sardığınız yaprakları, tencereye dizin
- Üzerine sıcak suyu ekleyin
- Zeytinyağını da döktükten sonra sarmaların üstüne porselen tabak koyun
- Kağağını kapattıktan sonra 25- 30 dakika pişmeye bırakın
- Pişen dolmalarınızı yoğurt ile servis edebilirsiniz.
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