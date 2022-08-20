Çikolatalı mousse malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Orijinal çikolotalı mousse tarifi...

Fransa'nın pratik ve lezzetli tatlı tariflerinden çikolatalı mousse, hem ulaşılabilir malzemeleriyle hem de lezzetiyle oldukça merak edilen tariflerden. İşte, çikolatalı mousse malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Orijinal çikolotalı mousse tarifi...

cumhuriyet.com.tr
20 Ağustos 2022 Cumartesi, 11:36
Çikolatalı mousse malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Orijinal çikolotalı mousse tarifi...
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Yaz akşamlarında hafif ve lezzetli bir tatlı arayanlar için çikolatalı mousse tarifi imdada yetişiyor. İşte, çikolatalı mousse tarifi...

ÇİKOLATALI MOUSSE MALZEMELERİ NELERDİR?

  • 250 gr bitter çikolata
  • 2 yumurta sarısı
  • çeyrek su bardağı süt
  • 4 yemek kaşığı toz şeker
  • bir çimdik tuz
  • 4 yumurta akı
  • 200 ml soğuk krema

ÇİKOLATALI MOUSSE NASIL YAPILIR?

  1. Çikolatayı benmari usulü eritip, soğumaya bırakın. Yumurta sarılarını güzelce çırpın.
  2. Sos tenceresine süt ve şekeri alıp, eriyinceye kadar karıştırın ve kaynama noktasına gelince ocaktan alın.
  3. Yumurta sarılarını bir kaba alın. Üzerine sürekli karıştırarak sütü ilave edin.
  4. Sütlü karışımı erittiğiniz çikolataya ekleyin. Yumurta aklarını da ayrı bir kaba alın.
  5. Yumurta aklarının olduğu kabı, içinde sıcak su dolu bir kabın üzerine yerleştirip sürekli karıştırın.
  6. Kaynama noktasına gelmeden ocaktan alın. Tuz ekleyip tel çırpıcıyla iyice çırpın.
  7. Yumurta aklarının üçte birini çikolatalı karışıma ekleyip yavaş hareketlerle yedirin.
  8. Buzlukta soğuttuğunuz karıştırma kabına kremayı alın ve mikserle katılaşıncaya kadar çırpın.
  9. Çikolatalı karışıma ekleyip yine yavaş hareketlerle yedirin.
  10. Kaplara paylaştırın ve buzdolabında 2 saat bekletin. Mevsim meyveleriyle süsleyebilirsiniz.

ÇİKOLATALI MOUSSE KAÇ KALORİ?

Bir kase çikolatalı mus, 247 kalorilidir.


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